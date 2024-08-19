Алаудинов сообщил о передислокации ВСУ в Курской области для атак в новом месте

«На сегодняшний день мы ощущаем, что противник передислоцируется для того, чтобы попробовать зайти с другой стороны», – сказал он (цитата по ТАСС). Алаудинов добавил, что обстановка на курском направлении подконтрольна ВС России. По его словам, большая часть подразделений ВСУ, которые наступали 18 августа, уничтожена.