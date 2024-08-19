Алаудинов сообщил о передислокации ВСУ в Курской области для атак в новом месте
Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) передислоцируются в Курской области, чтобы начать атаку на новом участке. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«На сегодняшний день мы ощущаем, что противник передислоцируется для того, чтобы попробовать зайти с другой стороны», – сказал он (цитата по ТАСС). Алаудинов добавил, что обстановка на курском направлении подконтрольна ВС России. По его словам, большая часть подразделений ВСУ, которые наступали 18 августа, уничтожена.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа после вторжения ВСУ в регион. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Помимо этого в Курской и в Белгородской областях введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
Согласно информации МЧС по состоянию на 18 августа, за сутки Курскую область покинули более 1700 человек. Всего в пунктах временного размещения находятся около 10 000 человек, в регион прибыло около 2200 т гуманитарной помощи.