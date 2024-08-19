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Алаудинов сообщил о передислокации ВСУ в Курской области для атак в новом месте

Ведомости

Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) передислоцируются в Курской области, чтобы начать атаку на новом участке. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«На сегодняшний день мы ощущаем, что противник передислоцируется для того, чтобы попробовать зайти с другой стороны», – сказал он (цитата по ТАСС). Алаудинов добавил, что обстановка на курском направлении подконтрольна ВС России. По его словам, большая часть подразделений ВСУ, которые наступали 18 августа, уничтожена.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа после вторжения ВСУ в регион. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Помимо этого в Курской и в Белгородской областях введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

Согласно информации МЧС по состоянию на 18 августа, за сутки Курскую область покинули более 1700 человек. Всего в пунктах временного размещения находятся около 10 000 человек, в регион прибыло около 2200 т гуманитарной помощи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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