МЧС: за сутки из четырех районов Курской области уехали 1700 человек

Эвакуироваться из обстреливаемых районов жителям помогают волонтеры. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что ежедневно в этой работе участвуют 4500 человек, которые также разгружают фуры с гуманитарной помощью и раздают ее нуждающимся. По его словам, в регионе работают волонтеры как из Курской области, так и из других субъектов РФ.