МЧС: за сутки из четырех районов Курской области уехали 1700 человек
Более 1700 человек за сутки покинули четыре муниципальных района Курской области, всего в пунктах временного размещения (ПВР) находятся около 10 000 человек, сообщила пресс-служба МЧС России.
Жители Курской области покидают приграничные районы после проникновения на российскую территорию украинских военных. ВСУ находятся в области с 6 августа, с тех пор там идут бои.
По данным МЧС, в 24 регионах страны работают 174 ПВР, там разместили более 10 000 человек, в том числе 3000 детей.
МЧС также занимается доставкой гуманитарной помощи в Курскую область. За сутки прибыло около 300 т груза, всего в регион доставили порядка 2200 т помощи.
Специалисты ведомства обезвредили 123 взрывоопасных предмета, от них очищены более 8 га. В частности, в одном из населенных пунктов пиротехники обнаружили и уничтожили пять суббоеприпасов М77.
Эвакуироваться из обстреливаемых районов жителям помогают волонтеры. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что ежедневно в этой работе участвуют 4500 человек, которые также разгружают фуры с гуманитарной помощью и раздают ее нуждающимся. По его словам, в регионе работают волонтеры как из Курской области, так и из других субъектов РФ.