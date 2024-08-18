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МЧС: за сутки из четырех районов Курской области уехали 1700 человек

Ведомости

Более 1700 человек за сутки покинули четыре муниципальных района Курской области, всего в пунктах временного размещения (ПВР) находятся около 10 000 человек, сообщила пресс-служба МЧС России.

Жители Курской области покидают приграничные районы после проникновения на российскую территорию украинских военных. ВСУ находятся в области с 6 августа, с тех пор там идут бои.

По данным МЧС, в 24 регионах страны работают 174 ПВР, там разместили более 10 000 человек, в том числе 3000 детей. 

МЧС также занимается доставкой гуманитарной помощи в Курскую область. За сутки прибыло около 300 т груза, всего в регион доставили порядка 2200 т помощи.

Специалисты ведомства обезвредили 123 взрывоопасных предмета, от них очищены более 8 га. В частности, в одном из населенных пунктов пиротехники обнаружили и уничтожили пять суббоеприпасов М77.

Эвакуироваться из обстреливаемых районов жителям помогают волонтеры. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что ежедневно в этой работе участвуют 4500 человек, которые также разгружают фуры с гуманитарной помощью и раздают ее нуждающимся. По его словам, в регионе работают волонтеры как из Курской области, так и из других субъектов РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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