Эвакуация людей продолжается, школьников переведут на дистанционку

Карамышев добавил, что власти Курской области попросят глав других регионов временно зачислить в состав учеников своих школ детей, выехавших за ее пределы. «Те, кто выехал за пределы Курской области, а это на данный момент порядка 3500. Мы сейчас, когда полностью оформим базу, будем выходить на коллег из других министерств, просить, чтобы они зачислили временно в состав своих школ учеников, которые находятся у них, из Курской области», – заключил он.