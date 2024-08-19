Эвакуация людей продолжается, школьников переведут на дистанционку

Эвакуация людей продолжается, школьников переведут на дистанционкуЧто происходит в Курской области: итоги 18 августа
Украинские военные остановлены по всему периметру в Курской области, где находятся спецназ «Ахмат» и российские подразделения, сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника ГУ по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинов. С начала вторжения украинской армии в Курскую область противник потерял более 3460 военнослужащих и 50 танков, говорится в сводке Минобороны России по состоянию на 18 августа. К выполнению боевых задач подключились специалисты поисково-спасательной группы Воздушно-космических сил в приграничных районах Курской области.
По информации Минобороны, они ежедневно оказывают поддержку экипажам вертолетов армейской авиации Ка-52, Ми-28, Ми-35, наносящим удары по скоплениям живой силы, бронированной и автомобильной технике вооруженных сил Украины (ВСУ).
Бои продолжаются в лесах Курской области: подразделения группировки войск «Север» ведут разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, которые пытались проникнуть на территорию России рядом с населенными пунктами Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка. Российская армия, следует из сводки, отразила атаки штурмовых групп 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное.
«Потери ВСУ составили: танк и пять боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения и более 30 военнослужащих», – отметили в министерстве.
Кроме того, Вооруженные силы России нанесли удар авиацией в районах населенных пунктов Борки, Фанасеевка, Черкасская Конопелька, Новоивановка, Михайловка, Снагость и южнее Куриловки. По итогу за сутки потери ВСУ, посчитали в Минобороны, составили более 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также четыре автомобиля, пусковая установка MLRS и две единицы инженерной техники, в том числе инженерная машина разграждения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что российские войска «снесут украинских военных» в Курской области. По его словам, Украина борется с «огромной империей», которая еще не начала «по-настоящему воевать». Российская сторона не вела и не ведет прямых или непрямых переговоров с Украиной, но начавшееся 6 августа нападение ВСУ на Курскую область аннулировало возможность начать договариваться о прекращении огня, сообщила «Ведомостям» официальный представитель МИД России Мария Захарова (см. материал на vedomosti.ru).
Что происходит в тылу
За сутки более 1700 человек покинули четыре муниципальных района Курской области, всего в пунктах временного размещения (ПВР) находится около 10 000 человек, в том числе 3000 детей, доложили в пресс-службе МЧС России. В министерстве уточнили, что сейчас в 24 регионах страны работают 174 ПВР. 18 августа более 130 курян, в том числе 30 маломобильных, прибыли в Тамбов.
В МЧС также рассказали, что за минувшие сутки 13 колоннами в регион прибыло около 300 т гуманитарного груза. Всего с начала вторжения ВСУ в Курскую область доставили более 2200 т гуманитарной помощи.
По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, в эти напряженные дни все службы и организации работают в особом режиме. «Это же касается и энергетиков, обеспечивающих доступность электроэнергии для курян на самых сложных участках», – отметил он.
В Курскую область прибыл гендиректор ПАО «Россети центр» Игорь Маковский. Он посетил лагерь, где находятся ремонтные бригады, работающие на поврежденных объектах энергетики в приграничных районах. «Самый острый вопрос – оперативное восстановление электроснабжения в пострадавших районах. Для этого принимаются все необходимые меры», – сообщил Смирнов после встречи с Маковским.
Школы в Курской области с 1 сентября могут быть переведены на дистанционный режим работы. Об этом 15 августа сообщил врио замгубернатора региона Виктор Карамышев. По его словам, тревоги и ракетные опасности объявляются в области 10–15 раз в день: сложно сказать, куда полетит ракета.
«Мы сейчас обсуждаем и в ближайшее время будем выносить на оперативный штаб принятие решения о введении с 1 сентября дистанционного обучения», – сказал он в прямом эфире телеканала «СоловьевLive».
Карамышев добавил, что власти Курской области попросят глав других регионов временно зачислить в состав учеников своих школ детей, выехавших за ее пределы. «Те, кто выехал за пределы Курской области, а это на данный момент порядка 3500. Мы сейчас, когда полностью оформим базу, будем выходить на коллег из других министерств, просить, чтобы они зачислили временно в состав своих школ учеников, которые находятся у них, из Курской области», – заключил он.
Как подсчитали «Ведомости», всего в Кореневском, Суджанском, Беловском и Льговском районах, где, по заявлению Минобороны, продолжались бои, насчитывается 72 школы.
Дистанционное обучение также введено в приграничных районах Белгородской области с октября 2022 г. На протяжении двух лет регион регулярно подвергается обстрелам и атакам украинских дронов. 6 августа 2024 г. ВСУ зашли на территорию Курской области, где уже 11-й день ведут бои с российскими войсками. 10 августа в этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.
В подготовке статьи участвовал Артем Косенок