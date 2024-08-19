«РИА Новости»: морпехи взяли в плен 19 украинских диверсантов в Курской области
Российские морские пехотинцы взяли в плен группу из 19 украинских диверсантов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя российского силового ведомства.
По словам собеседника, украинские военнослужащие были захвачены вблизи Ольговки. Они состоят в 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа после вторжения ВСУ в регион. Минобороны РФ ежедневно отчитывается об уничтожении техники противника в приграничных районах Курской области. Так, 18 августа боеприпасом «Ланцет» была поражена боевая бронированная машина ВСУ.
С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Помимо этого в Курской и в Белгородской областях введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По последним данным МЧС от 18 августа, за сутки Курскую область покинули более 1700 человек. Всего в пунктах временного размещения находятся около 10 000 человек, в регион прибыло около 2200 т гуманитарной помощи.