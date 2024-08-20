Посольство РФ в Лондоне осудило заявления главы МО Британии по Курской области
Посольство РФ в Соединенном королевстве признало заявления министра обороны Великобритании Джона Хили по поводу атаки ВСУ на Курскую область глубоко аморальными и оторванными от реальности, сообщает ТАСС.
«Решительно осуждаем заявления министра обороны Великобритании Джона Хили в британской прессе 18 августа. Министр неуклюже попытался оправдать некими соображениями украинской самообороны и британской безопасности действия киевского режима, в том числе в Курской области, и поддержку ему со стороны Лондона на фоне возросшей глобальной напряженности», – сообщили в посольстве (цитата по ТАСС).
18 июля Хили сообщил, что Соединенное королевство должно «гордиться», что ВСУ используют британское вооружение, а также добавил, что в его понимании самооборона может включать операции наподобие вторжения в Курскую область.
В посольстве РФ считают, что такими «тезисами Лондон сам же вскрывает свою причастность к планированию этой и других эскалационных акций киевского режима».
«Кадры с уничтоженной и захваченной в Курской области западной техникой наглядно показывают, чем оборачивается ситуация для ВСУ на земле на контрасте с победоносными реляциями украинских политиков и самопровозглашенных британских экспертов», – заверили в посольстве.
18 августа МИД Дании разрешил ВСУ наносить удары по территории России своим оружием. Глава датского МИДа также добавил, что поддерживает «оборонительную тактику Зеленского» и допускает использование датского оружия в «нарушении цепей поставок».