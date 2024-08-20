Посольство РФ в Лондоне осудило заявления главы МО Британии по Курской области

«Решительно осуждаем заявления министра обороны Великобритании Джона Хили в британской прессе 18 августа. Министр неуклюже попытался оправдать некими соображениями украинской самообороны и британской безопасности действия киевского режима, в том числе в Курской области, и поддержку ему со стороны Лондона на фоне возросшей глобальной напряженности», – сообщили в посольстве (цитата по ТАСС).