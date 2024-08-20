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Посольство РФ в Лондоне осудило заявления главы МО Британии по Курской области

Ведомости

Посольство РФ в Соединенном королевстве признало заявления министра обороны Великобритании Джона Хили по поводу атаки ВСУ на Курскую область глубоко аморальными и оторванными от реальности, сообщает ТАСС.

«Решительно осуждаем заявления министра обороны Великобритании Джона Хили в британской прессе 18 августа. Министр неуклюже попытался оправдать некими соображениями украинской самообороны и британской безопасности действия киевского режима, в том числе в Курской области, и поддержку ему со стороны Лондона на фоне возросшей глобальной напряженности», – сообщили в посольстве (цитата по ТАСС).

18 июля Хили сообщил, что Соединенное королевство должно «гордиться», что ВСУ используют британское вооружение, а также добавил, что в его понимании самооборона может включать операции наподобие вторжения в Курскую область.

В посольстве РФ считают, что такими «тезисами Лондон сам же вскрывает свою причастность к планированию этой и других эскалационных акций киевского режима».

«Кадры с уничтоженной и захваченной в Курской области западной техникой наглядно показывают, чем оборачивается ситуация для ВСУ на земле на контрасте с победоносными реляциями украинских политиков и самопровозглашенных британских экспертов», – заверили в посольстве.

18 августа МИД Дании разрешил ВСУ наносить удары по территории России своим оружием. Глава датского МИДа также добавил, что поддерживает «оборонительную тактику Зеленского» и допускает использование датского оружия в «нарушении цепей поставок».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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