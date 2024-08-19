МИД Дании разрешил ВСУ наносить удары по территории России своим оружием
Глава МИД Дании Ларс Расмуссен заявил, что вооруженные силы Украины могут наносить удары по территории России датским оружием. Об этом Расмуссен сообщил в интервью телерадиокомпании DR.
Глава датского МИДа также добавил, что поддерживает «оборонительную тактику Зеленского» и допускает использование датского оружия в «нарушении цепей поставок».
Дания одной из первых стран заявила о готовности передать ВСУ истребители F-16, а также разрешила их применение вне территории Украины.
17 августа министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что не видит проблемы в появлении на территории России немецкого оружия, которым воюют вооруженные силы Украины.
6 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва может ответить на поставки западного дальнобойного оружия Украине для атак по России асимметричным образом.