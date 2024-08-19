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МИД Дании разрешил ВСУ наносить удары по территории России своим оружием

Ведомости

Глава МИД Дании Ларс Расмуссен заявил, что вооруженные силы Украины могут наносить удары по территории России датским оружием. Об этом Расмуссен сообщил в интервью телерадиокомпании DR.

Глава датского МИДа также добавил, что поддерживает «оборонительную тактику Зеленского» и допускает использование датского оружия в «нарушении цепей поставок».

Дания одной из первых стран заявила о готовности передать ВСУ истребители F-16, а также разрешила их применение вне территории Украины.

17 августа министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что не видит проблемы в появлении на территории России немецкого оружия, которым воюют вооруженные силы Украины.

6 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва может ответить на поставки западного дальнобойного оружия Украине для атак по России асимметричным образом. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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