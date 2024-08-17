Министр финансов ФРГ не увидел проблемы в появлении немецкого оружия в России
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер не видит проблемы в появлении на территории России немецкого оружия, которым воюют вооруженные силы Украины (ВСУ), передает радиостанция SRF. По его мнению, республика таким образом реализует право на самооборону.
«Оружие стало ответственностью Украины, которая защищает себя», – сказал министр.
8 августа Bild сообщало, что ВСУ используют немецкие танки в Курской области, где с 6 августа находятся украинские военные. В этот же день глава комитета по обороне немецкого бундестага Маркус Фабер заявил, что после передачи оружия Украине оно становится украинским. По его словам, под этот принцип попадают в том числе танки Leopard 2.
12 августа газета The Telegraph со ссылкой на источник сообщила, что правительство Великобритании не давало Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow в рамках наступления в Курской области. Затем Times писала, что британские министры пытаются убедить союзников позволить Киеву наносить удары по территории РФ этими ракетами.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 16 августа ВСУ впервые использовали ракеты западного производства для нанесения ударов по гражданским объектам в Курской области. Тогда ВСУ ударили по мосту через реку Сейм Глушковского района Курской области, в результате чего мост был полностью разрушен.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, цель военной операции – защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России.