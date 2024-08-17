Reuters: США ограничили ВСУ в применении оружия под Курском

О том что Киев заранее не предупредил Вашингтон о подготовке операции, говорил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он при этом отмечал, что удары по Курской области с применением американского оружия соответствуют политике США. Президент США Джо Байден 14 августа заявил, что вторжение украинской армии в Курскую область создает «настоящую дилемму» для России. Байден отметил, что Белый дом находится в «прямом, постоянном контакте» с Киевом.