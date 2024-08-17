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Reuters: США ограничили ВСУ в применении оружия под Курском

Ведомости

Вашингтон обеспокоен возможной эскалацией в связи с использованием ВСУ американского оружия на территории России, но пока продолжает заявлять, что наступление Украины является «защитным шагом». Об этом пишет Reuters.

Ограничения по использованию техники США в Курской области все же есть, рассказал один из официальных лиц США агентству. В частности, если ВСУ начнут захватывать российские деревни и другие невоенные цели, то это может быть расценено как выход за рамки таких ограничений.

Как отмечается в материале, США еще опасаются прямого конфликта между НАТО и Россией.

ВСУ вошли в Курскую область 6 августа. 9 августа обстановку в регионе отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера, а на следующий день в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).

О том что Киев заранее не предупредил Вашингтон о подготовке операции, говорил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он при этом отмечал, что удары по Курской области с применением американского оружия соответствуют политике США. Президент США Джо Байден 14 августа заявил, что вторжение украинской армии в Курскую область создает «настоящую дилемму» для России. Байден отметил, что Белый дом находится в «прямом, постоянном контакте» с Киевом.

Киев при этом признал, что операция в Курской области обсуждалась с Западом, несмотря на то что есть «определенные вещи, которые нужно делать с элементом неожиданности», – соответствующее заявление сделал 15 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете The Independent.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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