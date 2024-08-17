Reuters: США ограничили ВСУ в применении оружия под Курском
Вашингтон обеспокоен возможной эскалацией в связи с использованием ВСУ американского оружия на территории России, но пока продолжает заявлять, что наступление Украины является «защитным шагом». Об этом пишет Reuters.
Ограничения по использованию техники США в Курской области все же есть, рассказал один из официальных лиц США агентству. В частности, если ВСУ начнут захватывать российские деревни и другие невоенные цели, то это может быть расценено как выход за рамки таких ограничений.
Как отмечается в материале, США еще опасаются прямого конфликта между НАТО и Россией.
ВСУ вошли в Курскую область 6 августа. 9 августа обстановку в регионе отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера, а на следующий день в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).
О том что Киев заранее не предупредил Вашингтон о подготовке операции, говорил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он при этом отмечал, что удары по Курской области с применением американского оружия соответствуют политике США. Президент США Джо Байден 14 августа заявил, что вторжение украинской армии в Курскую область создает «настоящую дилемму» для России. Байден отметил, что Белый дом находится в «прямом, постоянном контакте» с Киевом.
Киев при этом признал, что операция в Курской области обсуждалась с Западом, несмотря на то что есть «определенные вещи, которые нужно делать с элементом неожиданности», – соответствующее заявление сделал 15 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете The Independent.