В Кремле назвали высказывание Стармера об ударах по РФ безответственным шагом

6 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва может ответить на поставки западного дальнобойного оружия Украине для атак по России асимметричным образом. Как отметил российский лидер, поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России». Он также подчеркивал, что Россия будет совершенствовать системы противовоздушной обороны.