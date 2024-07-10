В Кремле назвали высказывание Стармера об ударах по РФ безответственным шагом
Высказывание премьер-министра Великобритании Кира Стармера о праве Украины использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по России – безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
На соответствующий вопрос журналистов Песков ответил, что в Кремле пока не видели заявления Стармера.
«Мы все это будем тщательно фиксировать. Разумеется, принимать соответствующие меры», – сказал пресс-секретарь российского лидера.
10 июля Bloomberg писало, что Стармер не исключил использования Украиной британских ракет Storm Shadow для ударов по военным объектам на территории России. По словам Стармера, Украине следует решить самостоятельно, как использовать британские ракеты в оборонительных целях.
Storm Shadow имеет дальность более 250 км. Вооружение было разработано Великобританией и Францией.
6 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва может ответить на поставки западного дальнобойного оружия Украине для атак по России асимметричным образом. Как отметил российский лидер, поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России». Он также подчеркивал, что Россия будет совершенствовать системы противовоздушной обороны.