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В Кремле назвали высказывание Стармера об ударах по РФ безответственным шагом

Ведомости

Высказывание премьер-министра Великобритании Кира Стармера о праве Украины использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по России – безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

На соответствующий вопрос журналистов Песков ответил, что в Кремле пока не видели заявления Стармера.

«Мы все это будем тщательно фиксировать. Разумеется, принимать соответствующие меры», – сказал пресс-секретарь российского лидера.

10 июля Bloomberg писало, что Стармер не исключил использования Украиной британских ракет Storm Shadow для ударов по военным объектам на территории России. По словам Стармера, Украине следует решить самостоятельно, как использовать британские ракеты в оборонительных целях.

Storm Shadow имеет дальность более 250 км. Вооружение было разработано Великобританией и Францией.

6 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва может ответить на поставки западного дальнобойного оружия Украине для атак по России асимметричным образом. Как отметил российский лидер, поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России». Он также подчеркивал, что Россия будет совершенствовать системы противовоздушной обороны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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