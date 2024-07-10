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Стармер допустил использование ВСУ британских ракет для ударов по России

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не исключил использование Украиной британских ракет Storm Shadow для ударов по военным объектам на территории России, сообщает Bloomberg.

По словам Стармера, ракеты должны «очевидно использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом, как и следовало ожидать».

«Но Украина должна сама решить, как использовать их в оборонительных целях», – сказал британский премьер.

Storm Shadow имеет дальность более 250 км. Вооружение было разработано Великобританией и Францией.

10 июля Politico со ссылкой на главного советника президента Украины Андрея Ермака писала, что Украина намерена снова поднять вопрос снятия ограничений на удары американским оружием вглубь России. Ермак планирует обсудить эту тему «на своих встречах с администрацией». Он также считает, что американским чиновникам может потребоваться «еще некоторое время», чтобы прийти к согласию.

6 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает вариант асимметричного ответа на поставки западного дальнобойного оружия Украине для атак по России. Российский лидер предупреждал, что поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России». Он также подчеркивал, что Россия будет совершенствовать системы противовоздушной обороны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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