Стармер допустил использование ВСУ британских ракет для ударов по России

6 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает вариант асимметричного ответа на поставки западного дальнобойного оружия Украине для атак по России. Российский лидер предупреждал, что поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России». Он также подчеркивал, что Россия будет совершенствовать системы противовоздушной обороны.