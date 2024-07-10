Стармер допустил использование ВСУ британских ракет для ударов по России
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не исключил использование Украиной британских ракет Storm Shadow для ударов по военным объектам на территории России, сообщает Bloomberg.
По словам Стармера, ракеты должны «очевидно использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом, как и следовало ожидать».
«Но Украина должна сама решить, как использовать их в оборонительных целях», – сказал британский премьер.
Storm Shadow имеет дальность более 250 км. Вооружение было разработано Великобританией и Францией.
10 июля Politico со ссылкой на главного советника президента Украины Андрея Ермака писала, что Украина намерена снова поднять вопрос снятия ограничений на удары американским оружием вглубь России. Ермак планирует обсудить эту тему «на своих встречах с администрацией». Он также считает, что американским чиновникам может потребоваться «еще некоторое время», чтобы прийти к согласию.
6 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает вариант асимметричного ответа на поставки западного дальнобойного оружия Украине для атак по России. Российский лидер предупреждал, что поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России». Он также подчеркивал, что Россия будет совершенствовать системы противовоздушной обороны.