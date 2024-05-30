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Дания разрешила Киеву использовать F-16 для ударов по России

Ведомости

Украине разрешили использовать истребители F-16 для ударов по военным целям в России. Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

«Краткий ответ – да. Это не новая позиция, она входила в план передачи [истребителей F-16]», – сказал он (цитата по «Европейской правде»).

Министр уточнил, что при обсуждении отправки истребителей в парламенте Дании власти понимали, что «это часть самообороны, чтобы было возможно также атаковать военные объекты» на территории России.

О согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства было объявлено на саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать Киеву в общей сложности 85 самолетов.

В конце мая стало известно, что первая группа пилотов ВСУ закончила обучение управлению F-16 на военной базе в Аризоне (США). После этого пилоты отправились в Европу для дополнительной подготовки.

30 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия расценивает передачу Украине истребителей F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере. По словам министра, западные страны таким образом дают понять, что «готовы буквально на все» на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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