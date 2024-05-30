Дания разрешила Киеву использовать F-16 для ударов по России
Украине разрешили использовать истребители F-16 для ударов по военным целям в России. Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.
«Краткий ответ – да. Это не новая позиция, она входила в план передачи [истребителей F-16]», – сказал он (цитата по «Европейской правде»).
Министр уточнил, что при обсуждении отправки истребителей в парламенте Дании власти понимали, что «это часть самообороны, чтобы было возможно также атаковать военные объекты» на территории России.
О согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства было объявлено на саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать Киеву в общей сложности 85 самолетов.
В конце мая стало известно, что первая группа пилотов ВСУ закончила обучение управлению F-16 на военной базе в Аризоне (США). После этого пилоты отправились в Европу для дополнительной подготовки.
30 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия расценивает передачу Украине истребителей F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере. По словам министра, западные страны таким образом дают понять, что «готовы буквально на все» на Украине.