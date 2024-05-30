Дания разрешила Киеву использовать F-16 для ударов по России

О согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства было объявлено на саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать Киеву в общей сложности 85 самолетов.