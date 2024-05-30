Лавров назвал передачу Украине F-16 сигналом НАТО в ядерной сфере
Россия расценивает передачу Украине истребителей F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».
«Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере», – сказал он.
По словам министра, западные страны таким образом дают понять, что «готовы буквально на все» на Украине. Лавров подчеркнул, что поставка ВСУ истребителей не повлияет на ситуацию на Украине, F-16 будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемые НАТО.
На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать Киеву в общей сложности 85 самолетов.
В конце мая стало известно, что первая группа пилотов ВСУ закончила обучение управлению F-16 на военной базе в Аризоне. После этого пилоты отправились в Европу для дополнительной подготовки.