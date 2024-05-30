Лавров назвал передачу Украине F-16 сигналом НАТО в ядерной сфере

По словам министра, западные страны таким образом дают понять, что «готовы буквально на все» на Украине. Лавров подчеркнул, что поставка ВСУ истребителей не повлияет на ситуацию на Украине, F-16 будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемые НАТО.