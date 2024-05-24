Первая группа украинских пилотов закончила обучение на F-16 в США

26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что истребители F-16 начнут прибывать на Украину вместе с обученными пилотами. Поставить истребители может Бельгия, передача начнется до конца этого года. Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер уточнила, что поставки будут осуществляться с учетом получения от Вашингтона новых самолетов F-35, чтобы «не подорвать собственную обороноспособность» королевства.