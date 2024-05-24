Первая группа украинских пилотов закончила обучение на F-16 в США
Первая группа пилотов ВСУ закончила обучение управлению истребителями F-16 на военной базе в Аризоне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя Национальной гвардии ВВС США Эрин Ханниган.
Пилоты проходили подготовку на 162-й военно-воздушной базе Национальной гвардии в Тусоне. Ханниган не сообщила, ни сколько из них закончили обучение, ни точную дату выпуска «из соображений предосторожности для их безопасности».
Пилоты сейчас направляются в Европу для дополнительной подготовки, пишет издание со ссылкой на источник, осведомленный об их передвижениях. Планируется, что Украина получит более 60 истребителей F-16 из Норвегии, Дании, Нидерландов и Бельгии.
26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что истребители F-16 начнут прибывать на Украину вместе с обученными пилотами. Поставить истребители может Бельгия, передача начнется до конца этого года. Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер уточнила, что поставки будут осуществляться с учетом получения от Вашингтона новых самолетов F-35, чтобы «не подорвать собственную обороноспособность» королевства.