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Первая группа украинских пилотов закончила обучение на F-16 в США

Ведомости

Первая группа пилотов ВСУ закончила обучение управлению истребителями F-16 на военной базе в Аризоне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя Национальной гвардии ВВС США Эрин Ханниган.

Пилоты проходили подготовку на 162-й военно-воздушной базе Национальной гвардии в Тусоне. Ханниган не сообщила, ни сколько из них закончили обучение, ни точную дату выпуска «из соображений предосторожности для их безопасности».

Пилоты сейчас направляются в Европу для дополнительной подготовки, пишет издание со ссылкой на источник, осведомленный об их передвижениях. Планируется, что Украина получит более 60 истребителей F-16 из Норвегии, Дании, Нидерландов и Бельгии.

26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что истребители F-16 начнут прибывать на Украину вместе с обученными пилотами. Поставить истребители может Бельгия, передача начнется до конца этого года. Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер уточнила, что поставки будут осуществляться с учетом получения от Вашингтона новых самолетов F-35, чтобы «не подорвать собственную обороноспособность» королевства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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