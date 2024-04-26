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Бельгия планирует поставить Украине F-16 до конца 2024 года

Ведомости

Бельгия может поставить Украине истребители F-16 до конца этого года, сообщили премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и министр обороны королевства Людивин Дедондер.

«Мы приняли решение поставить наши F-16 Украине как можно раньше, передача начнется до конца этого года», – сказал премьер на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по ТАСС).

Министр обороны Дедондер уточнила, что поставки будут осуществляться с учетом получения от Вашингтона новых самолетов F-35, чтобы «не подорвать собственную обороноспособность» королевства. Она добавила, что правительство также выделит 200 млн евро в рамках инициативы ФРГ по поставкам средств противовоздушной обороны (ПВО) Киеву.

26 апреля министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что истребители F-16 начнут прибывать на Украину вместе с обученными пилотами в этом году. При этом осенью 2023 г. Остин заявлял, что Киев получит истребители не раньше весны 2024 г.

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Закон подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд. Более трети этой суммы – $23,2 млрд – пойдет на пополнение арсенала США.

На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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