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Алаудинов: ВС России остановили ВСУ в Курской области и «задвигают» их обратно

Ведомости

Продвижение ВСУ на территории Курской области остановлено, Вооруженные силы (ВС) России «начали задвигать» их обратно, заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов

«Могу с гордостью сказать, что с момента, как мы сюда зашли, они не то что не продвинулись ни на один метр, а, наоборот, мы их остановили и начали задвигать обратно, уничтожая максимальное количество», – сказал он в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»).

ВСУ вошли в Курскую область 6 августа. С того момента в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера.

20 августа Алаудинов заверил в интервью китайскому военкору Лю Юйгуану, что боевые действия на территории Курской области завершатся в ближайшие два – три месяца. Помимо того, вместе с окончанием боев в Курской области завершится и сама спецоперация России на Украине, заявил он.

21 августа зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что после вторжения в Курскую область переговоры с Киевом стали невозможны до полного разгрома ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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