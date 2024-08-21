Алаудинов: ВС России остановили ВСУ в Курской области и «задвигают» их обратно
Продвижение ВСУ на территории Курской области остановлено, Вооруженные силы (ВС) России «начали задвигать» их обратно, заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов
«Могу с гордостью сказать, что с момента, как мы сюда зашли, они не то что не продвинулись ни на один метр, а, наоборот, мы их остановили и начали задвигать обратно, уничтожая максимальное количество», – сказал он в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»).
ВСУ вошли в Курскую область 6 августа. С того момента в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера.
20 августа Алаудинов заверил в интервью китайскому военкору Лю Юйгуану, что боевые действия на территории Курской области завершатся в ближайшие два – три месяца. Помимо того, вместе с окончанием боев в Курской области завершится и сама спецоперация России на Украине, заявил он.
21 августа зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что после вторжения в Курскую область переговоры с Киевом стали невозможны до полного разгрома ВСУ.