Алаудинов: ВС России остановили ВСУ в Курской области и «задвигают» их обратно

«Могу с гордостью сказать, что с момента, как мы сюда зашли, они не то что не продвинулись ни на один метр, а, наоборот, мы их остановили и начали задвигать обратно, уничтожая максимальное количество», – сказал он в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»).