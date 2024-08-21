Медведев исключил переговоры с Киевом до его «полного разгрома»
После вторжения ВСУ в Курскую область переговоры с Киевом стали невозможны до полного разгрома противника. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!» – написал он.
По мнению Медведева, в последнее время для России существовала опасность попасть в «переговорный капкан» – «ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму».
Предыдущий пост в Telegram-канале Медведев опубликовал 8 августа, он также посвящен ситуации в Курской области. Тогда зампред Совбеза заявил, что атакой ВСУ хотят «выгодно показать остатки иссякающих сил своим хозяевам для получения новой порции денег и оружия». Он призвал «беспощадно разгромить и уничтожить врага» и идти «до Киева и дальше». По его мнению, спецоперация должна принять «открыто экстерриториальный характер».
ВСУ атаковали Курскую область 6 августа, с тех пор в приграничных районах российского региона идут боевые действия. 12 августа президент РФ Владимир Путин исключил возможность мирных переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре» и пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики.
На следующий день первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что озвученное в июне президентом РФ Владимиром Путиным мирное предложение перестало быть актуальным. При этом помощник президента Юрий Ушаков утверждал, что эти условия не аннулированы, но с учетом произошедшего в Курской области Москва пока не намерена вести диалог с Киевом. По его словам, готовность РФ вести переговоры с Украиной будет зависеть от «ситуации, в том числе на поле боя, в том числе в Курской области».