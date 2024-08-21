Медведев исключил переговоры с Киевом до его «полного разгрома»

На следующий день первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что озвученное в июне президентом РФ Владимиром Путиным мирное предложение перестало быть актуальным. При этом помощник президента Юрий Ушаков утверждал, что эти условия не аннулированы, но с учетом произошедшего в Курской области Москва пока не намерена вести диалог с Киевом. По его словам, готовность РФ вести переговоры с Украиной будет зависеть от «ситуации, в том числе на поле боя, в том числе в Курской области».