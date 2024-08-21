Чемезов: Россия чувствует себя уверенно в третий год спецоперации
Спецоперация на Украине продолжается уже третий год, Россия чувствует себя уверенно. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в письменном интервью Reuters.
«Идет третий год спецоперации – Россия чувствует себя уверенно», – подчеркнул он.
Чемезов добавил, что никто не может назвать точных сроков окончания боевых действий. По его мнению, США виноваты в разжигании конфликта, поскольку поставляют ВСУ оружие и разрешают наносить удары по территории России. Глава «Ростеха» добавил, что существует риск втягивания всего мира в глобальный конфликт.
«Это выглядит странно, но западные страны, похоже, не понимают, насколько это для них чревато», – отметил он.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и стали оказывать Киеву финансовую и военную помощь. Российские власти критикуют поставки западного вооружения Украине и призывают прекратить их. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт.
Новый виток эскалации произошел 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область. В регионе уже более двух недель идут боевые действия. 12 августа президент РФ Владимир Путин исключил возможность мирных переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре» и пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики.