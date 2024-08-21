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Чемезов: Россия чувствует себя уверенно в третий год спецоперации

Ведомости

Спецоперация на Украине продолжается уже третий год, Россия чувствует себя уверенно. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в письменном интервью Reuters.

«Идет третий год спецоперации – Россия чувствует себя уверенно», – подчеркнул он.

Чемезов добавил, что никто не может назвать точных сроков окончания боевых действий. По его мнению, США виноваты в разжигании конфликта, поскольку поставляют ВСУ оружие и разрешают наносить удары по территории России. Глава «Ростеха» добавил, что существует риск втягивания всего мира в глобальный конфликт.

«Это выглядит странно, но западные страны, похоже, не понимают, насколько это для них чревато», – отметил он.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и стали оказывать Киеву финансовую и военную помощь. Российские власти критикуют поставки западного вооружения Украине и призывают прекратить их. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт.

Новый виток эскалации произошел 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область. В регионе уже более двух недель идут боевые действия. 12 августа президент РФ Владимир Путин исключил возможность мирных переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре» и пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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