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Путин поддержал автоматические выплаты для покинувших Курскую область граждан

Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал автоматический режим выплаты 15 000 руб. для жителей Курской области, которые уехали из зоны боевых действий. Соответствующее заявление он сделал во время совещания с главами приграничных регионов.

«Теперь по поводу вашего предложения выплачивать людям по 15 000 руб. дополнительно в автоматическом режиме: полностью согласен, так и нужно сделать», – сказал он.

По последней информации от первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, из опасных районов Курской области отселены 115 000 человек. Пункты временного размещения развернуты в 29 субъектах. Кроме того, для помощи жителям приграничных регионов, которые потеряли свое имущество, выделят 858 млн руб.

В Курской области уже более двух недель продолжаются бои Вооруженных сил (ВС) России и военных ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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