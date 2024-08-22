Мантуров: из опасных районов Курской области отселили 115 000 человек
Из опасных районов Курской области отселены уже 115 000 человек. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященном ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях.
«На сегодня из опасных районов отселено 115 000 человек. Пункты временного размещения и питания развернуты в 29 субъектах с существенным запасом мест», – подчеркнул он.
Мантуров добавил, что правительство дополнительно выделит МЧС 1,9 млрд руб. в связи с ситуацией в Курской области. Кроме того, 858 млн руб. будет выделено для помощи жителям приграничных регионов, которые потеряли свое имущество.
По данным МЧС России от 21 августа, более 10 000 курян, включая почти 3000 детей, находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Всего в 28 регионах развернуты 185 ПВР. Еще 490 пунктов готовы принять более 44 000 человек. В Курскую область уже доставлено около 2500 т гуманитарной помощи.
В Курской области уже более двух недель продолжаются бои Вооруженных сил (ВС) России и военных ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.