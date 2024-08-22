Мантуров: из опасных районов Курской области отселили 115 000 человек

По данным МЧС России от 21 августа, более 10 000 курян, включая почти 3000 детей, находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Всего в 28 регионах развернуты 185 ПВР. Еще 490 пунктов готовы принять более 44 000 человек. В Курскую область уже доставлено около 2500 т гуманитарной помощи.