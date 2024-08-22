Куренков: МЧС усилило мониторинг радиационной обстановки в пяти субъектах

Эти меры были приняты на фоне участившихся атак вооруженных сил Украины (ВСУ). Днем 22 августа Путин на совещании с главами приграничных регионов заявил, что ночью противник пытался нанести удары по Курской атомной электростанции (АЭС). Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано о случившемся, уточнил глава государства. 21 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что посетит Курскую АЭС на следующей неделе.