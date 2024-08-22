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Куренков: МЧС усилило мониторинг радиационной обстановки в пяти субъектах

Ведомости

В Белгородской, Курской, Ростовской, Запорожской областях и Крыму специалисты МЧС России усилили наблюдение за радиационной обстановкой. Об этом глава министерства Александр Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину, пишет ТАСС.

Мониторинг усилен подразделениями радиационной, химической и биологической защиты МЧС. В Курскую область также дополнительно направлены специалисты-взрывотехники, добавил Куренков.

Эти меры были приняты на фоне участившихся атак вооруженных сил Украины (ВСУ). Днем 22 августа Путин на совещании с главами приграничных регионов заявил, что ночью противник пытался нанести удары по Курской атомной электростанции (АЭС). Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано о случившемся, уточнил глава государства. 21 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что посетит Курскую АЭС на следующей неделе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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