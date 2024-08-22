Хуснуллин: на капитальный ремонт жилья в Курской области выделено 300 млн рублей

До этого первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что правительство выделит 858 млн руб. гражданам приграничных регионов, которые потеряли имущество. Он также сообщил, что единовременные выплаты в 10 000 руб. уже начали поступать на счета граждан. Кроме того, Путин поддержал автоматический режим выплаты 15 000 руб. для жителей Курской области, которые уехали из зоны боевых действий.