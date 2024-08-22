Хуснуллин: на капитальный ремонт жилья в Курской области выделено 300 млн рублей
На капитальный ремонт жилья, пострадавшего от обстрелов в Курской области, выделено 300 млн руб., сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин во время совещания с главой государства Владимиром Путиным.
«Курской области выделено 300 млн руб. на капитальный ремонт жилья, пострадавшего от обстрелов. Считаем, что всего поддержку получат 2600 семей», – сказал он.
Хуснуллин добавил, что выплаты предоставляются по заявлению граждан: регионы организовали работу по приему таких заявлений. По мере формирования дополнительных заявок правительство намерено оперативно выделять дополнительное финансирование, точно такая же работа идет в Белгородской и Брянской областях, подчеркнул Хуснуллин.
До этого первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что правительство выделит 858 млн руб. гражданам приграничных регионов, которые потеряли имущество. Он также сообщил, что единовременные выплаты в 10 000 руб. уже начали поступать на счета граждан. Кроме того, Путин поддержал автоматический режим выплаты 15 000 руб. для жителей Курской области, которые уехали из зоны боевых действий.
В Курской области уже более двух недель продолжаются бои Вооруженных сил России и военных ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.