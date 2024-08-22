Мурашко доложил Путину о медпомощи жителям Курской и Белгородской областей
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил президенту РФ Владимиру Путину об организации эвакуации и оказании медпомощи пострадавшим в результате боевых действий в Курской и Белгородской областях. Видеозапись его доклада опубликовала пресс-служба правительства.
По словам министра, в Курскую область были направлены мобильный многопрофильный госпиталь и специалисты федеральных центров Москвы и Московской области, а также Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) – всего 321 человек. В качестве волонтеров также привлечены студенты-медики, их точное число Мурашко не назвал.
В Курской области усилена служба скорой помощи: работают 187 бригад, в том числе привлеченные из других субъектов РФ. Для населения организованы пути эвакуации, работа ведется при взаимодействии всероссийской службы медицины катастроф, ФМБА, Роспотребнадзора и Россельхознадзора.
В Белгородскую область дополнительно привлечены службы медицины катастроф, всего там работают 115 машин скорой помощи. При этом в регионе есть потребность в спецтранспорте, планируется его закупка.
«Ребята работают с высоченной нагрузкой. Поддерживаем их всеми возможными способами, и в том числе обеспечили безопасность, так же как и в Курской области, совместно с руководством регионов», – пояснил Мурашко.
Плановую медицинскую помощь в обоих регионах перемаршрутизировали в тех медучреждениях, где это необходимо, отметил министр.
Глава Минздрава также сообщил, что в Брянской области организованы пути эвакуации, работают 96 медицинских бригад скорой медицинской помощи. Пока нет необходимости дополнительно привлекать туда специалистов, но система медицины катастроф находится в «полной боевой готовности», заверил Мурашко.
Что касается граждан, которые были эвакуированы и доставлены в пункты временного размещения, то им также предоставляется вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены лекарствами, рассказал министр.
6 августа вооруженные силы Украины зашли в Курскую область, где уже больше двух недель ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера. Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал 22 августа, что из приграничных районов Курской области эвакуируются жители, вывезены 115 000 человек. При этом, по данным врио главы региона Алексея Смирнова, территорию покинули уже 133 000 человек.