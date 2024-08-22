Мурашко доложил Путину о медпомощи жителям Курской и Белгородской областей

6 августа вооруженные силы Украины зашли в Курскую область, где уже больше двух недель ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера. Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал 22 августа, что из приграничных районов Курской области эвакуируются жители, вывезены 115 000 человек. При этом, по данным врио главы региона Алексея Смирнова, территорию покинули уже 133 000 человек.