Владимир Путин провел совещание по ситуации в приграничных регионах

Владимир Путин провел совещание по ситуации в приграничных регионахОб обстановке в Курской, Белгородской и Брянской областях доложили губернаторы
Владимир Путин 22 августа провел совещание c членами правительства и главами регионов, где была рассмотрена ситуация в Курской, Белгородской и Брянской областях. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что из опасных приграничных районов Курской области отселено 115 000 человек, для чего в 29 регионах развернуты пункты временного размещения (ПВР). Для обеспечения функционирования ПВР правительство выделило 1,9 млрд руб.
Продолжаются единовременные выплаты эвакуированным жителям региона в размере 10 000 руб., сказал Мантуров. Кроме того, выделяется по линии МЧС по 15 000 руб. – после введения режима чрезвычайной ситуации. На такую выплату подано более 100 000 заявлений. Правительство подготовило решение о выделении еще 713 млн руб., а также дополнительно на оказание помощи в связи с утратой имущества еще выделят 858 млн руб.
По итогам вчерашнего совещания с главами регионов были даны поручения по возмещению ущерба, который был нанесен промышленным и сельскохозяйственным предприятиям регионов, сказал Мантуров. Отдельно Белгородской области будет предоставлена помощь по спецтранспорту. На контроле у вице-премьера Дмитрия Чернышенко находится вопрос с началом учебного года в этих регионах – сейчас собирается информация о готовности работы школ, которые находятся «вне зоны обострения». По словам Мантурова, часть школьников будут учиться дистанционно, те же, кто уехал в другие регионы, смогут учиться в школах по месту нахождения.
Что говорили главы регионов
Затем на совещании выступили трое губернаторов – врио главы Курской области Алексей Смирнов, глава Брянской области Александр Богомаз и глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Смирнов сказал, что в зону отселения и эвакуации в Курской области попали восемь районов, в которых живет более 152 000 человек. Выехали уже 133 000 человек, а остались в этих районах чуть более 19 000 человек. Жители размещаются в ПВР и у родственников. По словам Смирнова, работают 524 ПВР вместимостью 64 000 человек, из них 20 000 «развернуто Москвой», 25 000 – другими регионами. Сейчас в ПВР находятся более 12 000 человек. Врио главы региона сказал, что всего в службу 112 было более 84 000 обращений – по эвакуации, выплатам, розыску родственников, ущербу, размещению и т. д. Для единовременной выплаты в 10 000 руб. поступило из федерального бюджета 820 млн руб., а для выплат по линии МЧС – 600 млн руб. Сейчас выплаты получили более 41 000 человек. Смирнов предложил выплаты в 15 000 руб. автоматически переводить тем, кому уже выплачено 10 000 руб.
В Курской области выдано 209 сертификатов 413 гражданам на переселение из пятикилометровой приграничной зоны. Смирнов подчеркнул, что от жителей есть просьбы разрешить направить деньги по этим сертификатам не только на покупку жилья, но и на восстановление поврежденного жилья или на новое строительство с сохранением собственности на земельный участок, поскольку люди не хотят уезжать. Что касается школьников, то в зависимости от ситуации будет либо дистанционная система обучения – в отселяемых районах, либо смешанная – в примыкающих к ним, либо очная. Также в регионе было принято решение о создании централизованной аварийной службы для подготовки к отопительному сезону. При этом глава региона подчеркнул, что все проводимые мероприятия осложняются большим количеством атак беспилотников на регион.
Путин поинтересовался тем, как обстоит ситуация с Курской АЭС. Смирнов ответил, что проводилась совещание с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко и руководством «Росатома» и что сейчас ситуация под контролем. Путин на это заметил, что «противник пытался сегодня ночью наносить удары по атомной электростанции». МАГАТЭ об этом было проинформировано, и пообещали приехать оценить ситуацию.
Богомаз сказал, что 21 августа в регионе были сбиты 23 БПЛА, кроме того, ДРГ пыталось войти в Климовский район Брянской области, но «были отброшены». По его словам, вчера думали о том, переселять людей из приграничных районов или нет, «но в итоге это не потребовалось». Он сказал, что в шести районах были проведены учения по эвакуации жителей. Причем в Брянскую область, по словам Богомаза, сейчас прибывают и эвакуированные из Курской области. Глава Брянской области попросил президента профинансировать из федерального бюджета территориальную оборону, которая была сформирована в прошлом году.
Гладков подчеркнул, что в последнее время взаимодействие с Минобороны меняется в лучшую сторону. Но ситуация в регионе сложная из-за атак БПЛА и РСЗО – за последнюю неделю было ранено 19 мирных жителей. По словам Гладкова, восстановление жилья в Шебекине затруднено, поскольку на населенный пункт каждый день по три-пять атак. Он отметил, что пострадавшие люди «заслуживают больших усилий». Губернатор сказал, что сейчас в Белгородской области закрыты 35 населенный пунктов. Он поблагодарил, что была списана ипотека по разрушенному жилью и что были уравнены выплаты между жителями Белгородской и Курской областей. По словам Гладкова, ущерб сельхозпредприятиям региона составил 3 млрд руб., бизнесу – 1 млрд руб. Он отдельно попросил помощи для малого и среднего бизнеса на 300 млн руб. Сейчас в ПВР в Белгородской области находятся 3000 человек, еще 1000 человек – в ПВР за пределами региона. А 6000 школьников находятся в летних лагерях за пределами Белгородской области. Гладков отметил, что в 113 школах будет дистанционное обучение. Также он заявил, что есть риски с потерей отопления, поэтому он предложил для приграничных регионов сформировать мобильные котельные. Кроме того, губернатор Белгородской области поддержал предложение коллеги из Брянской области по финансированию территориальной обороны.
Что говорили члены правительства
Вице-премьер Марат Хуснуллин сказал, что на приобретение жилья Курской области выделено 1,8 млрд руб. – средства получили 205 семей. Еще на это будет выделено 10,7 млрд руб., что позволит приобрести жилье еще 1916 семьям. 300 млн руб. правительство выделит на капремонт жилья, которое пострадало от обстрелов. По словам Хуснуллина, в регионе началась оценка поврежденной инфраструктуры и, «как будет возможность», приступят к восстановлению – в первую очередь дорог. Он поддержал идею Гладкова по созданию переносных котельных в приграничных регионах.
Глава Минздрава Михаил Мурашко сказал, что в Курскую область направлен мобильный многопрофильный госпиталь, туда приехали врачи из Москвы и Московской области, а также ФМБА. По его словам, в регионе работают 187 бригад скорой помощи. В свою очередь в Белгородской области – 115 машин скорой помощи, и необходимо увеличение спецтранспорта. А в Брянской области работают 96 медицинских бригад.
Глава МЧС Александр Куренков привел свои цифры эвакуированных из Курской области – из девяти муниципальных образований эвакуировали 114 000 человек. По его словам, большинство находятся у родственников, а в ПВР в 28 регионах размещены более 10 000 человек. Куренков сказал, что в регион переброшены дополнительные силы ведомства, в частности, сводный пиротехнический отряд – более 10 га очищено от взрывоопасных предметов. При этом Куренков заявил, что сейчас выплата в связи с утратой имущества (до 150 000 руб. при полной утрате имущества. – «Ведомости») временно не осуществляется, поскольку оперативная обстановка не позволяет оценить ущерб. Как только обстановка стабилизируется, работа продолжится, сказал Куренков. Он также отметил, что на единовременную помощь эвакуированным жителям Курской области выделено 820 млн руб., помощь уже оказана 40 000 гражданам. В Белгородской области выплаты получили 18 000 граждан на сумму 350 млн руб.
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что денежные средства на помощь приграничным регионам выделяются в первоочередном порядке, причем было принято решение, что бюджетные средства, которые еще не освоены, могут быть перераспределены в пользу этих регионов. Он пообещал, что будет решен вопрос с финансированием территориальной обороны – после того как совместно с силовыми ведомствами определят функционал членов теробороны. Продолжится поддержка МСП, как было в Белгородской области, отметил Силуанов, а также пообещал, что решение по отсрочке выплаты налогов, которое было принято для Белгородской области, будет принято и для Курской области.