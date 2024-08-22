Владимир Путин провел совещание по ситуации в приграничных регионах

Гладков подчеркнул, что в последнее время взаимодействие с Минобороны меняется в лучшую сторону. Но ситуация в регионе сложная из-за атак БПЛА и РСЗО – за последнюю неделю было ранено 19 мирных жителей. По словам Гладкова, восстановление жилья в Шебекине затруднено, поскольку на населенный пункт каждый день по три-пять атак. Он отметил, что пострадавшие люди «заслуживают больших усилий». Губернатор сказал, что сейчас в Белгородской области закрыты 35 населенный пунктов. Он поблагодарил, что была списана ипотека по разрушенному жилью и что были уравнены выплаты между жителями Белгородской и Курской областей. По словам Гладкова, ущерб сельхозпредприятиям региона составил 3 млрд руб., бизнесу – 1 млрд руб. Он отдельно попросил помощи для малого и среднего бизнеса на 300 млн руб. Сейчас в ПВР в Белгородской области находятся 3000 человек, еще 1000 человек – в ПВР за пределами региона. А 6000 школьников находятся в летних лагерях за пределами Белгородской области. Гладков отметил, что в 113 школах будет дистанционное обучение. Также он заявил, что есть риски с потерей отопления, поэтому он предложил для приграничных регионов сформировать мобильные котельные. Кроме того, губернатор Белгородской области поддержал предложение коллеги из Брянской области по финансированию территориальной обороны.