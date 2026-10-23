Малые банки попросили освободить их от социальных вкладов
Ассоциация российских банков (АРБ) обратилась в Госдуму с предложением освободить кредитные организации с базовой лицензией от обязательного предоставления социальных вкладов и счетов, которое должно вступить в силу в 2027 г. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо ассоциации.
По оценке АРБ, настройка автоматизированных систем и интеграция с порталом «Госуслуги» могут потребовать от одного банка до 10 млн руб. При этом в отдельных регионах спрос на такие продукты может оказаться недостаточным, чтобы окупить затраты.
Социальные вклады и счета доступны получателям государственной поддержки с 1 июля 2025 г. Пока такие продукты системно предлагают крупнейшие банки, однако с 2027 г. обязанность предоставлять их должна распространиться и на кредитные организации с базовой лицензией. Социальный вклад позволяет разместить до 50 000 руб. на срок до года по максимальной ставке банка для депозитов физических лиц на срок до 12 месяцев. Социальный счет предназначен для повседневных операций, не имеет ограничения по сумме, а проценты на остаток должны составлять не менее половины ключевой ставки. Открытие и обслуживание обоих продуктов бесплатны, комиссии за переводы ограничены.
Участники рынка считают, что расходы могут быть ниже заявленной ассоциацией суммы. Директор аналитического департамента «Ингосстрах банка» Василий Кутьин назвал 10 млн руб. верхней оценкой, поскольку у многих банков уже есть необходимая IT-инфраструктура. Финансовый аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова оценила возможные затраты в 1-4 млн руб. в зависимости от состояния систем, но отметила, что даже такие вложения могут не окупиться при низком спросе.
При этом отказ региональных банков от социальных продуктов способен затруднить доступ к ним для жителей удаленных населенных пунктов, пожилых людей и граждан с ограниченной мобильностью. По оценке Мильчаковой, потенциально это может затронуть тысячи или десятки тысяч человек. Эксперты также обращают внимание, что небольшие банки работают в населенных пунктах, где могут отсутствовать отделения крупных кредитных организаций.
Среди возможных решений специалисты называют создание единого технического модуля для подключения социальных продуктов, помощь в оформлении через региональные банки и многофункциональные центры, а также частичную компенсацию затрат малых кредитных организаций за счет государства.