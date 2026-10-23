Малые банки попросили освободить их от социальных вкладов

Социальные вклады и счета доступны получателям государственной поддержки с 1 июля 2025 г. Пока такие продукты системно предлагают крупнейшие банки, однако с 2027 г. обязанность предоставлять их должна распространиться и на кредитные организации с базовой лицензией. Социальный вклад позволяет разместить до 50 000 руб. на срок до года по максимальной ставке банка для депозитов физических лиц на срок до 12 месяцев. Социальный счет предназначен для повседневных операций, не имеет ограничения по сумме, а проценты на остаток должны составлять не менее половины ключевой ставки. Открытие и обслуживание обоих продуктов бесплатны, комиссии за переводы ограничены.