ЕС готов выделить 47 млрд евро для Украины
Евросоюз намерен покрыть примерно две трети дополнительных финансовых потребностей Украины, оцениваемых в 70 млрд евро. Речь идет о сумме около 46,7 млрд евро. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта в интервью порталу Rapporteur.
По его словам, Еврокомиссия уже работает над предложениями и решение может быть принято в ноябре. Если участникам внеочередной встречи европейских лидеров 26-27 ноября не удастся достичь договоренности, обсуждение продолжится на заседании 17-18 декабря, уточнил глава Евросовета.
Как отмечает Rapporteur, Евросоюз также призвал Великобританию, Канаду и Норвегию активнее участвовать в финансировании Украины и предоставить дополнительные средства в ответ на новый запрос Киева.
16 октября европейский дипломат сообщил, что лидеры ЕС не предложили Украине новых пакетов финансовой помощи или поставок вооружений на саммите в Брюсселе. Выступая на саммите, Зеленский заявил, что в 2027 г. Украине потребуется дополнительно 70 млрд евро на военные нужды. Он также предложил Евросоюзу предусмотреть расходы на поддержку Киева в бюджете на период после 2027 г.
Как сообщает Euronews, европейские лидеры пока не готовы подробно обсуждать дополнительное финансирование Киева. В 2027 г. ЕС планирует выделить Украине 45 млрд евро в рамках действующего кредита. При этом Киев оценивает дефицит средств на военные и бюджетные нужды в $78 млрд (около 70 млрд евро). Еврокомиссия пока не подтвердила эту оценку, но признает, что нехватка финансирования будет значительной.
28 сентября первый замминистра финансов Украины Роман Ермоличев сказал, что военные расходы страны в 2027 г. могут составить $175 млрд, тогда как в проекте государственного бюджета предусмотрено $100 млрд. По его словам, правительство рассчитывает закрыть образовавшийся разрыв за счет финансовой помощи зарубежных партнеров. Он отметил, что нехватка средств остается одним из рисков при планировании расходов на следующий год.