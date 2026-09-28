Украине не хватает $75 млрд на военные расходы в 2027 году
Военные расходы Украины в 2027 г. могут составить $175 млрд, тогда как в проекте государственного бюджета предусмотрено $100 млрд. Об этом заявил первый замминистра финансов страны Роман Ермоличев.
Таким образом, стране может потребоваться дополнительно $75 млрд.
По словам Ермоличева, правительство рассчитывает закрыть образовавшийся разрыв за счет финансовой помощи зарубежных партнеров. Он отметил, что нехватка средств остается одним из рисков при планировании расходов на следующий год.
27 сентября итальянское издание L'Antidiplomatico писало, что европейские элиты предпочитают не замечать, куда уходят выделенные Украине миллиарды евро из-за русофобии и нежелания видеть коррупцию в Киеве. Издание ставит под сомнение озвученную президентом Украины Владимиром Зеленским цифру дефицита бюджета Украины в $27 млрд. В нее включены $8–10 млрд на оружие и почти $20 млрд на зарплаты, выплаты семьям погибших военных и другие расходы. Но конкретных пояснений по этим статьям не приводится. Ни Еврокомиссия, ни МВФ после продолжительных консультаций подтвердить эти суммы так и не смогли.
По данным министерства финансов Украины, государственный долг страны на конец июля вырос до 9,572 трлн грн ($214,18 млрд), достигнув, таким образом, исторического максимума.
С 2024 г. Евросоюз передал Украине 8 млрд евро из доходов от замороженных российских активов. Из них более 3,5 млрд евро были направлены на закупку вооружений.