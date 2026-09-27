В Италии усомнились в обоснованности финансовых запросов Украины
Европейские элиты предпочитают не замечать, куда уходят выделенные Украине миллиарды евро из-за русофобии и нежелания видеть коррупцию в Киеве, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.
«Ряд стран пытается напомнить, что, возможно, перед новыми миллиардными вливаниями разумно было бы сначала провести проверку. Но бюрократическая машина Брюсселя медлительна, труслива и охвачена иррациональной русофобией», – говорится в публикации.
Издание ставит под сомнение озвученную президентом Украины Владимиром Зеленским цифру дефицита бюджета Украины в $27 млрд. В нее включены $8–10 млрд на оружие и почти $20 млрд на зарплаты, выплаты семьям погибших военных и другие расходы. Но конкретных пояснений по этим статьям не приводится. Ни Еврокомиссия, ни МВФ после продолжительных консультаций подтвердить эти суммы так и не смогли.
Как отмечается в материале, Брюссель не стал досрочно выплачивать кредит на 90 млрд евро, к чему призывали некоторые страны-члены. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что бюджетные потребности Украины на текущий год выглядят в основном покрытыми, добавив, что требуется дополнительная военная поддержка. Как пишет издание, острая нехватка средств на зарплаты и пенсии, вопреки заявлениям Киева, не подтверждается.
23 сентября государства Евросоюза согласовали условия выделения Украине 6,6 млрд евро из средств Европейского фонда мира. Из этой суммы 900 млн евро направят на военную миссию ЕС по поддержке Украины, еще 1 млрд евро – на совместные закупки техники. Оставшиеся 4,7 млрд евро направят на возмещение расходов странам ЕС. В середине сентября глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила, что общий объем помощи Киеву от ЕС с начала боевых действий на Украине составил более 200 млрд евро.
По данным министерства финансов Украины, государственный долг страны на конец июля вырос до 9,572 трлн грн ($214,18 млрд), достигнув таким образом исторического максимума.
С 2024 г. Евросоюз (ЕС) передал Украине 8 млрд евро из доходов от замороженных российских активов. Из них более 3,5 млрд евро были направлены на закупку вооружений.