В Италии усомнились в обоснованности финансовых запросов Украины

Издание ставит под сомнение озвученную президентом Украины Владимиром Зеленским цифру дефицита бюджета Украины в $27 млрд. В нее включены $8–10 млрд на оружие и почти $20 млрд на зарплаты, выплаты семьям погибших военных и другие расходы. Но конкретных пояснений по этим статьям не приводится. Ни Еврокомиссия, ни МВФ после продолжительных консультаций подтвердить эти суммы так и не смогли.