Объем помощи ЕС Украине с начала спецоперации составил более 200 млрд евро
Общий объем помощи Евросоюза (ЕС) Украине с начала спецоперации составил более 200 млрд евро, заявила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге глава евродипломатии Кая Каллас.
«Что касается нашей поддержки Украины, общий объем помощи ЕС <...> составляет более €220 млрд», – сказала она.
Каллас подчеркнула, что ЕС предоставил военную поддержу Украине на сумму более 78 млрд евро; кредит на поддержку страны предусматривает выделение более 90 млрд евро, 60 млрд из них будут направлены на военную помощь. Глава евродипломатии добавила, что из кредита уже выплачено 8,35 млрд евро.
В ходе заседания Каллас также напомнила, что 23 июля ЕС принял 21-ый пакет антироссийских санкций. Он затронул более 3000 физических и юридических лиц.
15 сентября Каллас заявила, что ЕС не собирается начинать диалог с Россией по вопросу заключения мирного соглашения по Украине, но допускает контакты с Кремлем. Она подчеркнула, что ЕС не может участвовать в переговорах в качестве посредника, поскольку поддерживает Украину.