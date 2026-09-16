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Объем помощи ЕС Украине с начала спецоперации составил более 200 млрд евро

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Общий объем помощи Евросоюза (ЕС) Украине с начала спецоперации составил более 200 млрд евро, заявила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге глава евродипломатии Кая Каллас.

«Что касается нашей поддержки Украины, общий объем помощи ЕС <...> составляет более €220 млрд», – сказала она.

Каллас подчеркнула, что ЕС предоставил военную поддержу Украине на сумму более 78 млрд евро; кредит на поддержку страны предусматривает выделение более 90 млрд евро, 60 млрд из них будут направлены на военную помощь. Глава евродипломатии добавила, что из кредита уже выплачено 8,35 млрд евро.

В ходе заседания Каллас также напомнила, что 23 июля ЕС принял 21-ый пакет антироссийских санкций. Он затронул более 3000 физических и юридических лиц.

15 сентября Каллас заявила, что ЕС не собирается начинать диалог с Россией по вопросу заключения мирного соглашения по Украине, но допускает контакты с Кремлем. Она подчеркнула, что ЕС не может участвовать в переговорах в качестве посредника, поскольку поддерживает Украину.

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