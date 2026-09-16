Объем помощи ЕС Украине с начала спецоперации составил более 200 млрд евро

15 сентября Каллас заявила, что ЕС не собирается начинать диалог с Россией по вопросу заключения мирного соглашения по Украине, но допускает контакты с Кремлем. Она подчеркнула, что ЕС не может участвовать в переговорах в качестве посредника, поскольку поддерживает Украину.