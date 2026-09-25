Страны ЕС согласовали условия выделения Украине 6,6 млрд евро

В середине сентября Каллас объявила, что общий объем помощи Киеву от ЕС с начала боевых действий на Украине составил более 200 млрд евро. Евросоюз также предоставил кредит на поддержку страны, который предусматривает выделение более 90 млрд евро – 60 млрд из них будут направлены на военную помощь. Тогда из кредита было выплачено 8,35 млрд евро.