Страны ЕС согласовали условия выделения Украине 6,6 млрд евро
Государства Евросоюза согласовали условия выделения Украине 6,6 млрд евро из средств Европейского фонда мира. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает Reuters.
Из этой суммы 900 млн евро направят на военную миссию ЕС по поддержке Украины, еще 1 млрд евро – на совместные закупки техники. Оставшиеся 4,7 млрд евро направят на возмещение расходов странам ЕС.
Как отмечает агентство, средства для Киева «застряли» в фонде на несколько месяцев из-за блокировки предыдущим венгерским правительством при премьер-министре Викторе Орбане.
В середине сентября Каллас объявила, что общий объем помощи Киеву от ЕС с начала боевых действий на Украине составил более 200 млрд евро. Евросоюз также предоставил кредит на поддержку страны, который предусматривает выделение более 90 млрд евро – 60 млрд из них будут направлены на военную помощь. Тогда из кредита было выплачено 8,35 млрд евро.