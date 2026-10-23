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Главная / Политика /

The Economist раскрыл возможные условия мирного плана США по Украине

Ксения Наумчик
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Американские предложения по урегулированию конфликта на Украине могут включать создание демилитаризованной зоны в Донбассе, смягчение санкций против России и инвестиционную поддержку Киева. Об этом пишет The Economist со ссылкой на украинских чиновников.

Согласно изложенной журналом схеме, Москве могут предложить деловые соглашения с Вашингтоном, ослабление санкционных ограничений и нормализацию политических отношений. Украина, в свою очередь, может рассчитывать на инвестиции и перспективу вступления в Евросоюз в обмен на отказ от присоединения к НАТО. При этом источники издания признают, что украинская сторона располагает не всей информацией о последних предложениях США. Тем не менее, по данным журнала, основные элементы возможного соглашения уже известны участникам обсуждений.

Дополнительным стимулом для России может стать возобновление поставок российского газа в Европу и восстановление работы газопровода «Северный поток», утверждает The Economist. Издание также отмечает, что США не обладают полномочиями напрямую регулировать работу трубопровода, расположенного в Европе.

По сведениям журнала, украинские переговорщики опасаются, что американская сторона попытается заключить выгодные экономические соглашения с Россией еще до завершения конфликта. Один из украинских чиновников объяснил такой подход стремлением не упускать потенциальные коммерческие возможности.

22 октября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России возобновить трехсторонние контакты по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, речь должна идти о гарантиях безопасности после заключения полноценного мирного соглашения, а не о временной приостановке боевых действий. Путин также согласился с тем, что обсуждение будущей безопасности России и Украины должно затрагивать и архитектуру безопасности в Европе. Президент отметил, что дальнейшее развитие ситуации станет понятнее в ближайшие дни.

21 октября российский лидер проинформировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности Москвы возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, они будут касаться выстраивания системы безопасности России и Украины после окончания кризиса.

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