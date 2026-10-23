The Economist раскрыл возможные условия мирного плана США по Украине

Согласно изложенной журналом схеме, Москве могут предложить деловые соглашения с Вашингтоном, ослабление санкционных ограничений и нормализацию политических отношений. Украина, в свою очередь, может рассчитывать на инвестиции и перспективу вступления в Евросоюз в обмен на отказ от присоединения к НАТО. При этом источники издания признают, что украинская сторона располагает не всей информацией о последних предложениях США. Тем не менее, по данным журнала, основные элементы возможного соглашения уже известны участникам обсуждений.