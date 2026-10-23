Посол: Россия готова помочь Судану с восстановлением инфраструктуры

В декабре 2025 г. правительство Судана предлагало разместить на своей территории военно-морскую базу России. По данным The Wall Street Journal, документ по этому вопросу был направлен официальным лицам в Москве. В предложение Судана вошло размещение до 300 военных из России и до четырех военных кораблей.