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Посол: Россия готова помочь Судану с восстановлением инфраструктуры

Инна Шульгина
Musnany / Unsplash
Musnany / Unsplash

Москва готова способствовать приходу в Судан российских компаний для восстановления и модернизации критической инфраструктуры, энергетики и транспорта, а также наращивания потенциала сельского хозяйства и животноводства на взаимовыгодной основе. Об этом посол России в Судане Андрей Черновол заявил «РИА Новости»

Отдельно он отметил расширение возможностей для обучения суданской молодежи в России и получения национальными кадрами образования в востребованных областях.

В декабре 2025 г. правительство Судана предлагало разместить на своей территории военно-морскую базу России. По данным The Wall Street Journal, документ по этому вопросу был направлен официальным лицам в Москве. В предложение Судана вошло размещение до 300 военных из России и до четырех военных кораблей.

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