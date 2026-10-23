Бывшая жена Потанина поставила вопрос о его активах на $9,3 млрд
Наталья Потанина, бывшая жена президента – председателя правления ПАО «ГМК Норильский никель» Владимира Потанина, попросила Семейный суд Англии и Уэльса изучить сделки 2022–2024 гг., которые, по ее мнению, могли затруднить взыскание средств с экс-супруга после развода. Оценка в $9,3 млрд содержится в заказанном ею бухгалтерском отчете, говорится в материалах дела, с которыми ознакомились «Ведомости».
Потанины развелись после 30 лет брака, в 2014 г. Тогда же российский суд поделил поровну их имущество, но в соответствии с отечественным законодательством под раздел попали только активы, которые фактически, а не бенефициарно принадлежали супругам. Значительная часть совместно нажитого имущества удерживалась различными трастами и компаниями, бенефициарного владения которыми Потанин не отрицал.
При разводе Потанина получила $41,5 млн – как она утверждает, менее 1% от состояния бизнесмена. Экс-супруга бизнесмена настаивала, что недополучила около $6 млрд. В 2018 г. она инициировала против предпринимателя спор в Великобритании, инвестиционную визу которой она получила за четыре года до этого. Потанина ходатайствовала о присуждении ей средств в размере 50% от стоимости доли бывшего мужа в «Норникеле» (через «Интеррос инвест»), дивидендов, выплаченных по этим акциям начиная с 2014 г., и бывшего семейного дома супругов в России.