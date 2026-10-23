Бывшая жена Потанина поставила вопрос о его активах на $9,3 млрд

При разводе Потанина получила $41,5 млн – как она утверждает, менее 1% от состояния бизнесмена. Экс-супруга бизнесмена настаивала, что недополучила около $6 млрд. В 2018 г. она инициировала против предпринимателя спор в Великобритании, инвестиционную визу которой она получила за четыре года до этого. Потанина ходатайствовала о присуждении ей средств в размере 50% от стоимости доли бывшего мужа в «Норникеле» (через «Интеррос инвест»), дивидендов, выплаченных по этим акциям начиная с 2014 г., и бывшего семейного дома супругов в России.