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Российский посол сообщил об угрозах физической расправой в свой адрес в США

Ведомости

Российские дипломаты и лично посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов получали в США угрозы физической расправы. Об этом заявил сам Антонов, пишет ТАСС.

По его словам, работать в Соединенных Штатах становится все труднее по мере приближения президентских выборов.

«Подтверждением тому служат агрессивные демонстрации с провокационными лозунгами и оскорблениями в адрес руководства нашей страны, а также угрозы дипломатам и лично послу о физической расправе», – подчеркнул Антонов.

Посол также отметил «ужесточение ситуации в информационном поле» и введение новых ограничений в отношении российских журналистов.

«Действуют тысячи и даже десятки тысяч санкций. По любому поводу – рестрикции. Причем, если пропагандистские обвинения в наш адрес лопаются как мыльный пузырь, санкции не снимаются, – добавил Антонов, напомнив об обвинениях в сговоре РФ с Дональдом Трампом.

В 2019 г. расследование ФБР о вероятном вмешательстве России в президентские выборы также привело к десяткам уголовных обвинений против сотрудников предвыборного штаба Трампа и его соратников. Трамп называл это дело «охотой на ведьм». В марте 2019 г. спецпрокурор Роберт Мюллер в своем докладе сообщил, что между российским правительством и предвыборным штабом экс-президента «существовали многочисленные связи» и что россияне якобы работали в пользу Трампа, но не предоставил никаких доказательств преступного сговора предвыборного штаба республиканцев с Москвой. В 2023 г. стало известно, что связи Трампа и России обнаружены не были – их выдумала Демократическая партия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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