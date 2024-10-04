Российский посол сообщил об угрозах физической расправой в свой адрес в США

В 2019 г. расследование ФБР о вероятном вмешательстве России в президентские выборы также привело к десяткам уголовных обвинений против сотрудников предвыборного штаба Трампа и его соратников. Трамп называл это дело «охотой на ведьм». В марте 2019 г. спецпрокурор Роберт Мюллер в своем докладе сообщил, что между российским правительством и предвыборным штабом экс-президента «существовали многочисленные связи» и что россияне якобы работали в пользу Трампа, но не предоставил никаких доказательств преступного сговора предвыборного штаба республиканцев с Москвой. В 2023 г. стало известно, что связи Трампа и России обнаружены не были – их выдумала Демократическая партия.