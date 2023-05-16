Cвязи Дональда Трампа и России обнаружены не были

В свою очередь 15 мая ФБР заявило, что по результатам отчета прокурора они «провели десятки корректирующих мер». «Если бы эти реформы были проведены в 2016 г., ошибки, указанные в отчете, можно было бы предотвратить. В этом отчёте подчеркивается важность обеспечения того, чтобы ФБР продолжало свою работу с той строгостью, объективностью и профессионализмом, которые заслуживает и по праву ожидает американский народ», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. А председатель судебного комитета Палаты представителей Джим Джордан на своей странице в Twitter опубликовал запрос, из которого следует, что он пригласил Дарема для дачи показаний по докладу перед Конгрессом на следующей неделе.