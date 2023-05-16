Cвязи Дональда Трампа и России обнаружены не были

Cвязи Дональда Трампа и России обнаружены не былиДемократическая партия их выдумала, что говорит о дисфункции политической системы США
Спецпрокурор США Джон Дарем, назначенный Дональдом Трампом в 2019 г., завершил расследование обстоятельств, при которых ФБР заинтересовалось предполагаемыми связями окружения бывшего президента с Россией. В своем 300-страничном отчете, опубликованном 15 мая на сайте министерства юстиции, он пришел к выводу, что у американских спецслужб до начала расследования не было фактических доказательств «сговора Трампа» и его штаба с Москвой во время предвыборной кампании в 2016 г., ознаменовавшейся предполагаемым российским вмешательством в выборы. Доклад стал результатом четырехлетнего расследования, начатого в мае 2019 г.
Дарем обвинил бюро в том, что они проводили расследование на основе «сырых, непроверенных, непроанализированных и неподтвержденных данных». В частности, федеральные следователи сильно полагались на показания и советы, предоставленные политическими оппонентами Трампа. Другими следственными ошибками, согласно отчету, были неоднократные случаи «предвзятости подтверждения», когда игнорируется информация, подрывающая предпосылки для начала расследования.
В докладе сказано, что ФБР относилось к расследованию дела Трампа иначе, чем к другим политически чувствительным делам, в том числе к разбирательствам, связанным с Хилари Клинтон – соперницей экс-президента на выборах в 2016 г. Как утверждает прокурор, бюро предупреждало Клинтон и других демократов о том, что они могли стать предполагаемыми объектами вмешательства иностранных спецслужб, в то время как до Трампа такую информацию не доводили. «Министерство юстиции и ФБР не выполнили свою миссию», – говорится в отчете.
В свою очередь 15 мая ФБР заявило, что по результатам отчета прокурора они «провели десятки корректирующих мер». «Если бы эти реформы были проведены в 2016 г., ошибки, указанные в отчете, можно было бы предотвратить. В этом отчёте подчеркивается важность обеспечения того, чтобы ФБР продолжало свою работу с той строгостью, объективностью и профессионализмом, которые заслуживает и по праву ожидает американский народ», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. А председатель судебного комитета Палаты представителей Джим Джордан на своей странице в Twitter опубликовал запрос, из которого следует, что он пригласил Дарема для дачи показаний по докладу перед Конгрессом на следующей неделе.
В то же время в своей социальной сети Truth Social Трамп отметил, что американское общество с самого начала было обмануто: «После продолжительного исследования специальный прокурор Джон Дарем приходит к выводу, что ФБР никогда не следовало начинать расследование Трампа и России!».
Ранее расследование ФБР о вероятном вмешательстве России на президентских выборах привело к десяткам уголовных обвинений против сотрудников предвыборного штаба Трампа и его соратников. Трамп называл это дело «охотой на ведьм». В марте 2019 г. предыдущий спецпрокурор Роберт Мюллер в своем докладе сообщил, что между российским правительством и предвыборным штабом экс-президента «существовали многочисленные связи», и что россияне якобы работали в пользу Трампа, но не предоставил никаких доказательств преступного сговора предвыборного штаба республиканцев с Москвой.
Впоследствии в мае 2019 г. генпрокурор Уильям Барр назначил Дарема спецпрокурором для поиска потенциальных неправомерных действий в правительственных учреждениях в ходе предыдущего расследования. В ходе разбирательства в 2020 г. он возбудил три уголовных дела за дачу ложных показаний. Впоследствии двое подозреваемых по этому делу – адвокат Хилари Клинтон Майкл Суссманн и российско-американский политический аналитик Игорь Даньченко – были оправданы судом присяжных. Третий фигурант дела – бывший юрист ФБР Кевин Клайнсминт – в 2020 г. признал себя виновным в подделке электронного письма, связанного с экс-помощником Трампа.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «это не первый раз, когда американцы заряжают очень сложные и масштабные расследования, и потом расследования приходят к выводу об отсутствии какого-либо вмешательства со стороны России». По его словам, расследование еще раз подтвердило «абсурдность тех обвинений в сторону нашей страны, которые звучали на самых разных уровнях всех ветвей власти США».
Ситуация вокруг расследования связей Трампа с Россией свидетельствует о том, что демократы готовы были пойти на крайние, граничащие с законностью меры, лишь бы создать проблемы Трампу, отмечает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. «Такая острая и бескомпромиссная борьба говорит о крайней поляризации политической системы США», – заметил эксперт.
По словам Сокольщика, из-за межпартийного конфликта власти США уже не в состоянии решать стоящие перед ними проблемы, вместо этого делая их заложниками противостояния республиканцев и демократов. Очевидный эффект такой борьбы за власть – дисфункция всей политической системы, которая не может выполнять свои основные функции вроде достижения стратегической стабильности или решения проблем с госдолгом, заключил Сокольщик.