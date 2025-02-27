Переговоры делегаций РФ и США в Стамбуле длились более шести часов

12 февраля президент РФ Владимир Путин провел продолжительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры договорились о личной встрече. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций, без участия глав государств. На них стороны условились создавать условия для возобновления сотрудничества между РФ и США в полном объеме, а также назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине.