Переговоры делегаций РФ и США в Стамбуле длились более шести часов
В Стамбуле завершились переговоры делегаций из России и США по проблемам работы посольств, они продлились шесть с половиной часов. Представители РФ покинули место встречи без комментариев для прессы, передает ТАСС.
Переговоры прошли в закрытом формате. Составы делегаций не оглашались.
26 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что результаты встречи покажут, насколько «быстро и эффективно» получится двигаться в будущем. Официальный представитель МИДа Мария Захарова в ходе брифинга рассказала, что переговоры посвящены «поиску путей решения многих раздражителей, сохраняющихся в двустороннем диалоге из-за той почвы, которую создавали своими деструктивными действиями предыдущие американские администрации».
12 февраля президент РФ Владимир Путин провел продолжительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры договорились о личной встрече. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций, без участия глав государств. На них стороны условились создавать условия для возобновления сотрудничества между РФ и США в полном объеме, а также назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине.