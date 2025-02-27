Захарова: Москва рассчитывает на укрепление доверия с Вашингтоном

Дипломат отметила, что переговоры посвящены «поиску путей решения многих «раздражителей», сохраняющихся в двустороннем диалоге из-за той почвы, которую «создавали своими деструктивными действиями предыдущие американские администрации». Захарова напомнила, что проблемные моменты накопились по итогам «противоправной деятельности нескольких предыдущих команд в Белом доме», которые намеренно затрудняли работу российского посольства в Вашингтоне, чем причиняли ущерб самой основе дипломатических отношений между Россией и США. Представитель МИДа отметила, что РФ была вынуждена принять ответные меры.