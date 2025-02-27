Захарова: Москва рассчитывает на укрепление доверия с Вашингтоном
Россия рассчитывает, что российско-американская экспертная встреча в Стамбуле поспособствует укреплению доверия между странами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
Дипломат отметила, что переговоры посвящены «поиску путей решения многих «раздражителей», сохраняющихся в двустороннем диалоге из-за той почвы, которую «создавали своими деструктивными действиями предыдущие американские администрации». Захарова напомнила, что проблемные моменты накопились по итогам «противоправной деятельности нескольких предыдущих команд в Белом доме», которые намеренно затрудняли работу российского посольства в Вашингтоне, чем причиняли ущерб самой основе дипломатических отношений между Россией и США. Представитель МИДа отметила, что РФ была вынуждена принять ответные меры.
Для новой администрации США стало очевидным понимание, что такое положение вещей не может продолжаться вечно, обратила внимание дипломат.
«Мы рассчитываем, что сегодняшняя встреча станет первой в череде подобных экспертных консультаций, которые приблизят нас с американской стороной к преодолению возникших разногласий и укреплению мер доверия», – сказала Захарова.
Российско-американские переговоры, посвященные работе посольств США и России, проходят в закрытом для прессы формате в Стамбуле 27 февраля. Составы делегаций не оглашались. 26 февраля встречу анонсировал министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, результаты встречи покажут, насколько «быстро и эффективно» получится двигаться в будущем.