Российская делегация прибыла на место переговоров с США в Стамбуле

Российская делегация прибыла на место переговоров с США в СтамбулеОни пройдут в закрытом формате
Российская делегация прибыла для переговоров с США в резиденцию американского генерального консула в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.
Переговоры состоятся в закрытом для прессы формате. Составы делегаций не оглашались.
26 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что 27 февраля в Стамбуле пройдет встреча, посвященная работе посольств США и России. Он указал на накопившиеся проблемы прошлой американской администрации, которые препятствовали работе российского посольства в Вашингтоне, на что правительство России отвечало такими же мерами в отношении посольства США в Москве. По результатам встречи можно будет судить, насколько «быстро и эффективно» получится двигаться в будущем, отметил Лавров.
12 февраля президент РФ Владимир Путин провел продолжительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы Путин пригласил Трампа посетить Москву. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. На них стороны договорились немедленно начать подготовку встречи лидеров России и США.