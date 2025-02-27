Российская делегация прибыла на место переговоров с США в Стамбуле

26 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что 27 февраля в Стамбуле пройдет встреча, посвященная работе посольств США и России. Он указал на накопившиеся проблемы прошлой американской администрации, которые препятствовали работе российского посольства в Вашингтоне, на что правительство России отвечало такими же мерами в отношении посольства США в Москве. По результатам встречи можно будет судить, насколько «быстро и эффективно» получится двигаться в будущем, отметил Лавров.