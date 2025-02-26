Встреча по работе посольств США и РФ пройдет в Стамбуле 27 февраля

Встреча по работе посольств США и РФ пройдет в Стамбуле 27 февраляПо ее итогам станет ясно, получится ли двигаться «быстро и эффективно» в будущем
Встреча, посвященная работе посольств США и России, состоится 27 февраля в Стамбуле. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров в Дохе.
Лавров сослался на упоминания предстоящих встреч дипломатов высокого уровня и экспертов между РФ и США и добавил, что «такая встреча состоится завтра».
Министр указал на накопившиеся проблемы предыдущей американской администрации, которые препятствовали работе российского посольства в США, на что правительство РФ отвечало, по его словам, такими же мерами в отношении посольства США в России.
По итогам встречи можно будет судить, насколько «быстро и эффективно» получится двигаться в будущем, пояснил Лавров.
25 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что следующие контакты России и США состоятся по линии министерств иностранных дел.
При этом 25 февраля госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что на следующей встрече представители России и США намерены обсудить, что готова сделать Москва для урегулирования украинского кризиса.
12 февраля президент РФ Владимир Путин провел продолжительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Во время беседы президент России пригласил американского коллегу посетить Москву. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. После их завершения Лавров отмечал, что стороны не только слушали, но и слышали друг друга. В частности, делегации договорились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа.