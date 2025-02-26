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Встреча по работе посольств США и РФ пройдет в Стамбуле 27 февраля

По ее итогам станет ясно, получится ли двигаться «быстро и эффективно» в будущем
Ведомости

Встреча, посвященная работе посольств США и России, состоится 27 февраля в Стамбуле. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров в Дохе.

Лавров сослался на упоминания предстоящих встреч дипломатов высокого уровня и экспертов между РФ и США и добавил, что «такая встреча состоится завтра».

Министр указал на накопившиеся проблемы предыдущей американской администрации, которые препятствовали работе российского посольства в США, на что правительство РФ отвечало, по его словам, такими же мерами в отношении посольства США в России.

По итогам встречи можно будет судить, насколько «быстро и эффективно» получится двигаться в будущем, пояснил Лавров.

25 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что следующие контакты России и США состоятся по линии министерств иностранных дел.

При этом 25 февраля госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что на следующей встрече представители России и США намерены обсудить, что готова сделать Москва для урегулирования украинского кризиса.

12 февраля президент РФ Владимир Путин провел продолжительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Во время беседы президент России пригласил американского коллегу посетить Москву. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. После их завершения Лавров отмечал, что стороны не только слушали, но и слышали друг друга. В частности, делегации договорились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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