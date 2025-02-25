Кремль: следующие контакты России и США состоятся по линии МИДов
Следующие контакты России и США запланированы по линии министерств иностранных дел, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков подчеркнул, что запланированные контакты по линии министерств пройдут на экспертном уровне. Пресс-секретарь также рекомендовал обращаться за информацией по предстоящей встрече в российский МИД.
Госсекретарь США Марко Рубио 25 февраля сообщил, что на следующей встрече представители России и США намерены обсудить, что готова сделать Москва для урегулирования украинского кризиса. «Итак, следующий шаг – снова встретиться с ними в какой-то момент, собрав нужную группу людей», – заявил Рубио.
18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Встреча продолжалась 4,5 часа. После ее завершения министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что стороны не только слушали, но и слышали друг друга. Первой договоренностью, которой удалось достигнуть, стало решение о скорейшем назначении новых послов в Вашингтоне и Москве.