Рубио: на следующей встрече США обсудят с РФ шаги по урегулированию на Украине

«Итак, следующий шаг – снова встретиться с ними в какой-то момент, собрав нужную группу людей, и начать обсуждать, что нужно сделать России, чтобы остановить войну? И, очевидно, мы должны задать тот же вопрос Украине, потому что войну нельзя остановить, если обе стороны не согласятся на это», – заявил Рубио.