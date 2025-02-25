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Рубио: на следующей встрече США обсудят с РФ шаги по урегулированию на Украине

Ведомости

США на следующей встрече с представителями России намерены обсудить, что готова сделать Москва для урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью изданию Breitbart News.

По словам политика, на встрече в Эр-Рияде российская сторона сообщила, что заинтересована в прекращении конфликта на Украине при определенных условиях, но эти условия на переговорах не обсуждались.

«Итак, следующий шаг – снова встретиться с ними в какой-то момент, собрав нужную группу людей, и начать обсуждать, что нужно сделать России, чтобы остановить войну? И, очевидно, мы должны задать тот же вопрос Украине, потому что войну нельзя остановить, если обе стороны не согласятся на это», – заявил Рубио.

18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Встреча продолжалась 4,5 часа. После ее завершения министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что стороны не только слушали, но и слышали друг друга. Первой договоренностью, которой удалось достигнуть, стало решение о скорейшем назначении новых послов в Вашингтоне и Москве.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 23 февраля сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку по Украине в течение недели. В Кремле заявили, что эти слова требуют уточнения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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