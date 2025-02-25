Рубио: на следующей встрече США обсудят с РФ шаги по урегулированию на Украине
США на следующей встрече с представителями России намерены обсудить, что готова сделать Москва для урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью изданию Breitbart News.
По словам политика, на встрече в Эр-Рияде российская сторона сообщила, что заинтересована в прекращении конфликта на Украине при определенных условиях, но эти условия на переговорах не обсуждались.
«Итак, следующий шаг – снова встретиться с ними в какой-то момент, собрав нужную группу людей, и начать обсуждать, что нужно сделать России, чтобы остановить войну? И, очевидно, мы должны задать тот же вопрос Украине, потому что войну нельзя остановить, если обе стороны не согласятся на это», – заявил Рубио.
18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Встреча продолжалась 4,5 часа. После ее завершения министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что стороны не только слушали, но и слышали друг друга. Первой договоренностью, которой удалось достигнуть, стало решение о скорейшем назначении новых послов в Вашингтоне и Москве.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 23 февраля сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку по Украине в течение недели. В Кремле заявили, что эти слова требуют уточнения.