Песков призвал не забегать вперед по вопросу переговоров РФ и США в Стамбуле

«Работают наши дипломаты в развитие того понимания, которое было достигнуто в ходе телефонного разговора двух президентов и тех договоренностей, которые были достигнуты в Эр-Рияде между делегациями высокого уровня. Пока, наверное, не нужно забегать вперед. Информация по результатам переговоров так или иначе будет предоставлена», – сказал он.