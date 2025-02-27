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Песков призвал не забегать вперед по вопросу переговоров РФ и США в Стамбуле

Ведомости

Информация по результатам переговоров России и США в Стамбуле будет предоставлена, забегать вперед не стоит, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Представителя Кремля спросили о надеждах Москвы на встречу представителей двух держав в Стамбуле. Пресс-секретарь подтвердил, что в настоящее время в этом турецком городе проходит встреча на экспертном уровне.

«Работают наши дипломаты в развитие того понимания, которое было достигнуто в ходе телефонного разговора двух президентов и тех договоренностей, которые были достигнуты в Эр-Рияде между делегациями высокого уровня. Пока, наверное, не нужно забегать вперед. Информация по результатам переговоров так или иначе будет предоставлена», – сказал он.

27 февраля в Стамбуле проходят российско-американские переговоры в закрытом для прессы формате. Как сообщал МИД РФ, составы делегаций не оглашались. Переговоры, посвященные работе посольств США и России, были анонсированы 26 февраля министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Глава МИДа указал на накопившиеся проблемы прошлой американской администрации, которые препятствовали работе российского посольства в Вашингтоне, на что правительство России отвечало такими же мерами в отношении посольства США в Москве. По словам Лаврова, результаты встречи покажут, насколько «быстро и эффективно» получится двигаться в будущем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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