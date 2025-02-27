Песков призвал не забегать вперед по вопросу переговоров РФ и США в Стамбуле
Информация по результатам переговоров России и США в Стамбуле будет предоставлена, забегать вперед не стоит, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Представителя Кремля спросили о надеждах Москвы на встречу представителей двух держав в Стамбуле. Пресс-секретарь подтвердил, что в настоящее время в этом турецком городе проходит встреча на экспертном уровне.
«Работают наши дипломаты в развитие того понимания, которое было достигнуто в ходе телефонного разговора двух президентов и тех договоренностей, которые были достигнуты в Эр-Рияде между делегациями высокого уровня. Пока, наверное, не нужно забегать вперед. Информация по результатам переговоров так или иначе будет предоставлена», – сказал он.
27 февраля в Стамбуле проходят российско-американские переговоры в закрытом для прессы формате. Как сообщал МИД РФ, составы делегаций не оглашались. Переговоры, посвященные работе посольств США и России, были анонсированы 26 февраля министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Глава МИДа указал на накопившиеся проблемы прошлой американской администрации, которые препятствовали работе российского посольства в Вашингтоне, на что правительство России отвечало такими же мерами в отношении посольства США в Москве. По словам Лаврова, результаты встречи покажут, насколько «быстро и эффективно» получится двигаться в будущем.