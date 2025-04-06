В Белом доме объяснили решение не вводить торговые пошлины против России
Россия не попала в список стран, против которых США на днях ввели торговые пошлины, поскольку Вашингтон ведет с ней переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC.
По мнению Хассетта, президент США Дональд Трап принял решение «не смешивать эти два вопроса». Директор отметил, что, поскольку речь идет о сохранении жизней людей, которые погибают в ходе конфликта, вносить вопрос пошлин в повестку двухсторонних переговоров было бы контрпродуктивно.
Хассетт подчеркнул, что отсутствие России в списке стран, к которым будут применены пошлины, не означает, что к ней будут относиться иначе, чем к любой другой стране.
2 апреля Трамп объявил о введении торговых пошлин в отношении 183 стран и территорий. Президент США обвинил торговых партнеров страны в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик. Базовый минимальный тариф в 10% для всех государств будет действовать с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки – с 9 апреля. Установлен также 25%-ный тариф на все импортные автомобили.
В ходе брифинга 4 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не попала в список стран, в отношении которых будут введены пошлины, поскольку между странами отсутствует торговля в осязаемых цифрах.