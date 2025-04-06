В Белом доме объяснили решение не вводить торговые пошлины против России

2 апреля Трамп объявил о введении торговых пошлин в отношении 183 стран и территорий. Президент США обвинил торговых партнеров страны в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик. Базовый минимальный тариф в 10% для всех государств будет действовать с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки – с 9 апреля. Установлен также 25%-ный тариф на все импортные автомобили.