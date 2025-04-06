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В Белом доме объяснили решение не вводить торговые пошлины против России

Ведомости

Россия не попала в список стран, против которых США на днях ввели торговые пошлины, поскольку Вашингтон ведет с ней переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC.

По мнению Хассетта, президент США Дональд Трап принял решение «не смешивать эти два вопроса». Директор отметил, что, поскольку речь идет о сохранении жизней людей, которые погибают в ходе конфликта, вносить вопрос пошлин в повестку двухсторонних переговоров было бы контрпродуктивно.

Хассетт подчеркнул, что отсутствие России в списке стран, к которым будут применены пошлины, не означает, что к ней будут относиться иначе, чем к любой другой стране.

2 апреля Трамп объявил о введении торговых пошлин в отношении 183 стран и территорий. Президент США обвинил торговых партнеров страны в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик. Базовый минимальный тариф в 10% для всех государств будет действовать с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки – с 9 апреля. Установлен также 25%-ный тариф на все импортные автомобили.

В ходе брифинга 4 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не попала в список стран, в отношении которых будут введены пошлины, поскольку между странами отсутствует торговля в осязаемых цифрах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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