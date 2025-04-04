Кремль: у России фактически нет торговых отношений с США

2 апреля Трамп анонсировал введение пошлин в отношении 183 стран и территорий. Он обвинил торговых партнеров США в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик. Базовый минимальный тариф в 10% для всех государств начнет действовать с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки – с 9 апреля. Кроме того, установлен 25%-ный тариф на все импортные автомобили. По информации Bloomberg, за один день после объявления президента США совокупное состояние 500 богатейших людей мира снизилось на $208 млрд.