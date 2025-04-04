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Кремль: у России фактически нет торговых отношений с США

Мировую экономику лихорадит из-за новых пошлин Трампа, сказал Песков
Ведомости

Россия не попала в список стран, в отношении которых президент США Дональд Трамп решил ввести масштабные пошлины, поскольку между странами отсутствует торговля в осязаемых цифрах. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, между Москвой и Вашингтоном сейчас нет торгово-экономических отношений. Но российская сторона видит, что мировая экономика эмоционально реагирует на решение Трампа. Песков указал на высокий уровень турбулентности на международных рынках и добавил, что мировую экономику «лихорадит». В Кремле слышат неблагоприятные прогнозы разных экономистов, включая всемирно известных, которые с пессимизмом воспринимают последние новости.

«При таком шторме нам нужно быть очень внимательными, чтобы минимизировать негативные последствия для нашей экономики. Вы знаете, что благодаря филигранным действиям, наверное, нашего правительства и вместе с президентом, сейчас наша экономика развивается достаточно успешно», – отметил представитель Кремля.

Песков заметил, что российская экономика имеет высокий запас прочности, но потребуются дополнительное усилия на фоне турбулентности в мировой экономике.

2 апреля Трамп анонсировал введение пошлин в отношении 183 стран и территорий. Он обвинил торговых партнеров США в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик. Базовый минимальный тариф в 10% для всех государств начнет действовать с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки – с 9 апреля. Кроме того, установлен 25%-ный тариф на все импортные автомобили. По информации Bloomberg, за один день после объявления президента США совокупное состояние 500 богатейших людей мира снизилось на $208 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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