Кремль: у России фактически нет торговых отношений с США

Кремль: у России фактически нет торговых отношений с СШАМировую экономику лихорадит из-за новых пошлин Трампа, сказал Песков
Россия не попала в список стран, в отношении которых президент США Дональд Трамп решил ввести масштабные пошлины, поскольку между странами отсутствует торговля в осязаемых цифрах. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, между Москвой и Вашингтоном сейчас нет торгово-экономических отношений. Но российская сторона видит, что мировая экономика эмоционально реагирует на решение Трампа. Песков указал на высокий уровень турбулентности на международных рынках и добавил, что мировую экономику «лихорадит». В Кремле слышат неблагоприятные прогнозы разных экономистов, включая всемирно известных, которые с пессимизмом воспринимают последние новости.
«При таком шторме нам нужно быть очень внимательными, чтобы минимизировать негативные последствия для нашей экономики. Вы знаете, что благодаря филигранным действиям, наверное, нашего правительства и вместе с президентом, сейчас наша экономика развивается достаточно успешно», – отметил представитель Кремля.
Песков заметил, что российская экономика имеет высокий запас прочности, но потребуются дополнительное усилия на фоне турбулентности в мировой экономике.
2 апреля Трамп анонсировал введение пошлин в отношении 183 стран и территорий. Он обвинил торговых партнеров США в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик. Базовый минимальный тариф в 10% для всех государств начнет действовать с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки – с 9 апреля. Кроме того, установлен 25%-ный тариф на все импортные автомобили. По информации Bloomberg, за один день после объявления президента США совокупное состояние 500 богатейших людей мира снизилось на $208 млрд.