Bloomberg: из-за пошлин Трампа богатейшие люди мира за сутки потеряли $208 млрд

2 апреля Трамп объявил о новых пошлинах в отношении 183 стран и территорий, которые включают базовые тарифы, а также так называемые зеркальные пошлины против государств, которые, по его мнению, наиболее несправедливо ведут торговлю с США. Согласно его указу, базовый минимальный тариф в 10% для всех стран начнет действовать с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки – с 9 апреля. Установлен также 25%-ный тариф на все автомобили, произведенные за рубежом.