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Bloomberg: из-за пошлин Трампа богатейшие люди мира за сутки потеряли $208 млрд

Ведомости

Совокупное состояние 500 богатейших людей мира уменьшилось на $208 млрд после того, как объявленные президентом США Дональдом Трампом таможенные пошлины привели к обвалу на мировых рынках. Это падение является самым значительным со времен разгара пандемии COVID-19, сообщает Bloomberg.

Больше всего пострадали миллиардеры в США. В первую очередь – основатель корпорации Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг (- $17,9 млрд) и основатель Amazon Джефф Безос (- $15,9 млрд), возглавляющие рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В целом более половины лиц, входящих в список агентства, столкнулись с сокращением своего состояния в среднем на 3,3%. Ближний Восток оказался единственным регионом, где участники индекса BBI получили чистую прибыль по итогам дня.

По данным BBI на 4 апреля, основатель SpaceX и соратник Трампа Илон Маск потерял $11 млрд, основатель и руководитель компании Dell Майкл Делл – $9,53 млрд, а владелец группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно – $6,22 млрд.

2 апреля Трамп объявил о новых пошлинах в отношении 183 стран и территорий, которые включают базовые тарифы, а также так называемые зеркальные пошлины против государств, которые, по его мнению, наиболее несправедливо ведут торговлю с США. Согласно его указу, базовый минимальный тариф в 10% для всех стран начнет действовать с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки – с 9 апреля. Установлен также 25%-ный тариф на все автомобили, произведенные за рубежом.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты опасаются, что принятые Трампом меры приведут к дестабилизации цепочек поставок по всему миру, ускорению инфляции в крупнейших экономиках, а США могут столкнуться со стагфляцией и рецессией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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