Bloomberg: из-за пошлин Трампа богатейшие люди мира за сутки потеряли $208 млрд
Совокупное состояние 500 богатейших людей мира уменьшилось на $208 млрд после того, как объявленные президентом США Дональдом Трампом таможенные пошлины привели к обвалу на мировых рынках. Это падение является самым значительным со времен разгара пандемии COVID-19, сообщает Bloomberg.
Больше всего пострадали миллиардеры в США. В первую очередь – основатель корпорации Meta
В целом более половины лиц, входящих в список агентства, столкнулись с сокращением своего состояния в среднем на 3,3%. Ближний Восток оказался единственным регионом, где участники индекса BBI получили чистую прибыль по итогам дня.
По данным BBI на 4 апреля, основатель SpaceX и соратник Трампа Илон Маск потерял $11 млрд, основатель и руководитель компании Dell Майкл Делл – $9,53 млрд, а владелец группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно – $6,22 млрд.
2 апреля Трамп объявил о новых пошлинах в отношении 183 стран и территорий, которые включают базовые тарифы, а также так называемые зеркальные пошлины против государств, которые, по его мнению, наиболее несправедливо ведут торговлю с США. Согласно его указу, базовый минимальный тариф в 10% для всех стран начнет действовать с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки – с 9 апреля. Установлен также 25%-ный тариф на все автомобили, произведенные за рубежом.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты опасаются, что принятые Трампом меры приведут к дестабилизации цепочек поставок по всему миру, ускорению инфляции в крупнейших экономиках, а США могут столкнуться со стагфляцией и рецессией.