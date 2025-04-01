Лавров: Москва и Вашингтон обсуждают снятие препятствий в работе дипмиссий

Москва и Вашингтон ведут работу по устранению барьеров в дипломатических отношениях, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По его словам, уже состоялась встреча в Стамбуле, готовится вторая, а также продолжаются контакты по телефону и видеосвязи.