Лавров: Москва и Вашингтон обсуждают снятие препятствий в работе дипмиссий
Москва и Вашингтон ведут работу по устранению барьеров в дипломатических отношениях, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По его словам, уже состоялась встреча в Стамбуле, готовится вторая, а также продолжаются контакты по телефону и видеосвязи.
Лавров отметил, что переговоры проходят с одобрения президентов обеих стран. Он подчеркнул, что Россия лишь отвечала на ограничения, введенные США, и не препятствовала работе дипломатов.
Второй раунд переговоров прошел 27 февраля в Стамбуле. Российскую сторону представлял директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Евразии Соната Коултер. Первая встреча состоялась 18 февраля в Эр-Рияде, где стороны договорились о восстановлении численности дипмиссий.