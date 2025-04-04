Дмитриев: команда Трампа предотвратила третью мировую войну

Заявления американским журналистам Дмитриев сделал по итогам двухдневных переговоров с представителями администрации США. Активные обсуждения по решению российско-украинского конфликта возобновились в феврале 2025 г. после вступления Трампа в должность президента. 18 марта американский политик в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Российский лидер согласился и дал военным соответствующую команду, сообщал Кремль.