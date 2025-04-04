Дмитриев: Россия не требует от США смягчения санкций и хорошо с ними справляется

Дмитриев: Россия не требует от США смягчения санкций и хорошо с ними справляетсяИх отмена была бы выгодна, в первую очередь, для американского бизнеса, считает спецпредставитель Путина
Россия не ведет переговоров с США о снятии санкций, но полагает, что их отмена могла бы принести пользу американским компаниям, заинтересованным в возвращении на российский рынок, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев.
Дмитриев сделал это заявление в интервью американским журналистам по итогам двухдневных переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа.
В интервью телеканалу CNN Дмитриев рассказал, что, по мнению многих россиян, санкции оказались полезными, так как они не только не подорвали российскую экономику, но и способствовали снижению зависимости России от Запада.
«Если посмотреть на наш экономический рост, то он составил 4% в прошлом году, тогда как в Европе – около 1%. Уровень государственного долга России – 18% от ВВП, в то время как в Европе он приближается к 100%. Российская экономика показывает хорошие результаты, и мы не просим о снятии санкций», – сказал он.
Дмитриев, однако, отметил желание некоторых американских компаний вернуться на российский рынок.
«Если они считают, что для этого следует смягчить санкции, это может быть полезным шагом для них, но в первую очередь для США. Таким образом, на данный момент мы не требуем отмены санкций, но обсуждаем, что если Америка хочет расширить экономические связи с Россией – а в России по-прежнему работают 150 американских компаний, 70% из которых ведут бизнес более 25 лет, – то у них есть такая возможность», – добавил он.
В интервью телеканалу Fox News Дмитриев сообщил, что американские компании потеряли около $300 млрд возможной прибыли из-за ухода из России.
«Возможно, санкции будут отменены, когда американские компании захотят вернуться и воспользоваться возможностями для бизнеса в России. Но на данный момент Россия не выдвигает никаких предварительных условий и не требует конкретных послаблений в санкциях», – сказал он.
В интервью телеканалу Newsmax Дмитриев подчеркнул, что Россия не согласна с санкциями и считает, что они мешают развитию компаний и стран, но российская экономика адаптировалась к ним.
Возможные сферы сотрудничества
В том же интервью Дмитриев отметил, что он искренне верит в силу американской экономики и в то, что Россия и США способны совместно добиваться значительных успехов.
«Поэтому я считаю, что при лидерстве президента Трампа и президента Путина возможно начать восстанавливать отношения между США и Россией, наладить диалог, ведь диалог очень важен», – сказал он.
Среди потенциальных сфер взаимодействия между Москвой и Вашингтоном Дмитриев назвал борьбу с терроризмом, совместную работу в Арктике, развитие добычи редкоземельных элементов в России.
«Мы официально заявили, что хотели бы работать с Илоном Маском над миссией на Марс, потому что у России есть ядерные технологии, которые могут быть полезны», – добавил он.
Дмитриев назвал Путина и Трампа историческими личностями, которые могут вместе творить историю: «Он [Путин] – историческая личность, как и Трамп. Думаю, они могут вместе творить историю. Если они не смогут добиться значительного прогресса в отношениях США и России, то вряд ли кто-то другой сможет».
Усилия по разрешению украинского конфликта
Администрация Трампа помогла избежать третьей мировой войны, заявил американским СМИ Дмитриев. По его мнению, достигнутое при посредничестве США соглашение между Россией и Украиной по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре является значительным прогрессом в усилиях по урегулированию конфликта.
«Остаются серьезные разногласия, но есть несколько возможных путей для их урегулирования, и только дипломатическое решение может быть эффективным», – сказал он.
По его оценке, в администрации Трампа работают люди, которые сосредоточены на решении проблем и осознают значимость диалога.
Комментируя в интервью Fox News возможные приемлемые для России и Украины гарантии безопасности, Дмитриев подчеркнул: «Как говорил наш президент, вступление Украины в НАТО невозможно – и это признано многими, включая администрацию Трампа». При этом можно договориться о некоторых формах гарантий безопасности, добавил он.
Высказывания на Западе о том, что Россия может напасть на Европу, он назвал «абсурдными».
«Президент Трамп реалист, он понимает, что этого не произойдет. Важно, чтобы были предусмотрены меры предосторожности, но также необходимо избегать ложных представлений, которые не ведут к реальным решениям», – сказал он.
В начале месяца Дмитриев рассказал, что по поручению Путина проводит встречи с представителями администрации Трампа в Вашингтоне. Восстановление диалога глава РФПИ назвал сложным и постепенным процессом, отметив, что «каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед».
3 апреля Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Дмитриев провел встречу со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом в Вашингтоне. Агентство указало, что остается неясным, что именно Дмитриев обсуждал с официальными лицами США.
CNN со ссылкой на источник сообщал, что власти США временно сняли санкции с главы РФПИ, чтобы он мог прибыть на переговоры. По данным Reuters, Дмитриева пригласил в США Уиткофф. Отмечалось, что это первый визит высокопоставленного российского чиновника в Вашингтон с 2022 г.