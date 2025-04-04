Дмитриев: Россия не требует от США смягчения санкций и хорошо с ними справляется

«Если они считают, что для этого следует смягчить санкции, это может быть полезным шагом для них, но в первую очередь для США. Таким образом, на данный момент мы не требуем отмены санкций, но обсуждаем, что если Америка хочет расширить экономические связи с Россией – а в России по-прежнему работают 150 американских компаний, 70% из которых ведут бизнес более 25 лет, – то у них есть такая возможность», – добавил он.