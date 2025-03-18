Дмитриев: «Роскосмос» и «Росатом» могут помочь Маску в освоении Марса

Дмитриев: «Роскосмос» и «Росатом» могут помочь Маску в освоении МарсаСпецпредставитель президента назвал главу SpaceX уникальным лидером
«Роскосмос» и «Росатом» имеют компетенции по вопросам освоения Марса и могут помочь американской компании SpaceX миллиардера Илона Маска в совместной миссии. Об этом заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Наша идея по поводу совместной работы с Маском – это не просто идея по поводу Марса, а это действительно очень мощные компетенции и в «Роскосмосе», и в «Росатоме», – сказал он во время пресс-подхода на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Компетенции российских корпораций, по словам спецпредставителя президента, могли бы помочь сделать полет на Марс «более эффективным и безопасным». Дмитриев рассказал, что идея о совместной работе с США в космосе обсуждалась с новым главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым. Дмитриев также назвал Маска «уникальным лидером, который нацелен на то, чтобы человечество вместе двигалось вперед»: «Его фокус на то, что созидательно, и мы вместе должны двигаться вперед, безусловно мы это видим, ценим».
Дмитриев 15 марта предложил Маску направить совместную миссию на Марс. На своей странице в X он написал, что «наши умы и технологии должны служить во благо человечества, а не его разрушению». Таким образом он прокомментировал пост бизнесмена Маска, в котором тот объявил, что космический корабль с его человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 г.
Маск – основатель частной космической компании SpaceX. Он несколько раз публично заявлял о необходимости запуска полетов на Марс, а в перспективе – и колонизировать планету. В сентябре 2024 г. он сообщил, что его компания планирует запустить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship в ближайшие два года. Бизнесмен пояснял, что путешествовать на Марс можно только раз в два года, когда планеты выстраиваются в ряд.