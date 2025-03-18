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Дмитриев: «Роскосмос» и «Росатом» могут помочь Маску в освоении Марса

Спецпредставитель президента назвал главу SpaceX уникальным лидером
Максим Цуланов
Unsplash
Unsplash

«Роскосмос» и «Росатом» имеют компетенции по вопросам освоения Марса и могут помочь американской компании SpaceX миллиардера Илона Маска в совместной миссии. Об этом заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Наша идея по поводу совместной работы с Маском – это не просто идея по поводу Марса, а это действительно очень мощные компетенции и в «Роскосмосе», и в «Росатоме», – сказал он во время пресс-подхода на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Компетенции российских корпораций, по словам спецпредставителя президента, могли бы помочь сделать полет на Марс «более эффективным и безопасным». Дмитриев рассказал, что идея о совместной работе с США в космосе обсуждалась с новым главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым. Дмитриев также назвал Маска «уникальным лидером, который нацелен на то, чтобы человечество вместе двигалось вперед»: «Его фокус на то, что созидательно, и мы вместе должны двигаться вперед, безусловно мы это видим, ценим».

Дмитриев 15 марта предложил Маску направить совместную миссию на Марс. На своей странице в X он написал, что «наши умы и технологии должны служить во благо человечества, а не его разрушению». Таким образом он прокомментировал пост бизнесмена Маска, в котором тот объявил, что космический корабль с его человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 г.

Маск – основатель частной космической компании SpaceX. Он несколько раз публично заявлял о необходимости запуска полетов на Марс, а в перспективе – и колонизировать планету. В сентябре 2024 г. он сообщил, что его компания планирует запустить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship в ближайшие два года. Бизнесмен пояснял, что путешествовать на Марс можно только раз в два года, когда планеты выстраиваются в ряд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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