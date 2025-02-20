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Маск призвал готовиться к полету на Марс и отказу от МКС

Ведомости

Международная космическая станция (МКС) выполнила свою задачу, сейчас пора готовиться вывести ее с орбиты, написал американский бизнесмен и чиновник Илон Маск на своей странице в Х.

«Пора начинать подготовку к сведению МКС с орбиты. Она выполнила свою задачу. Дополнительная польза от нее крайне мала. Давайте отправимся на Марс», – сообщил Маск.

Маск – основатель частной космической компании SpaceX. Он несколько раз публично заявлял о необходимости запуска полетов на Марс, а в перспективе – и колонизировать планету. В сентябре 2024 г. он сообщил, что его компания планирует запустить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship в ближайшие два года. Маск уточнил, что в случае провала миссии пилотируемые полеты будут отложены еще на два года. Бизнесмен сообщил, что путешествовать на Марс можно только раз в два года, когда планеты выстраиваются в ряд.

А в июле 2024 г. бизнесмен опроверг наличие планов по строительству города на Марсе. Он заявил, что никому в компании SpaceX не поручали работать над городом на Марсе. По его мнению, сначала нужно сосредоточиться на том, чтобы добраться туда. 11 июля газета The New York Times написала, что Маск поручил сотрудникам SpaceX детально изучить дизайн и детали марсианского города. Издание ссылалось на слова пяти человек, знакомых с ситуацией, и соответствующие документы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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