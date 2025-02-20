Маск призвал готовиться к полету на Марс и отказу от МКС
Международная космическая станция (МКС) выполнила свою задачу, сейчас пора готовиться вывести ее с орбиты, написал американский бизнесмен и чиновник Илон Маск на своей странице в Х.
«Пора начинать подготовку к сведению МКС с орбиты. Она выполнила свою задачу. Дополнительная польза от нее крайне мала. Давайте отправимся на Марс», – сообщил Маск.
Маск – основатель частной космической компании SpaceX. Он несколько раз публично заявлял о необходимости запуска полетов на Марс, а в перспективе – и колонизировать планету. В сентябре 2024 г. он сообщил, что его компания планирует запустить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship в ближайшие два года. Маск уточнил, что в случае провала миссии пилотируемые полеты будут отложены еще на два года. Бизнесмен сообщил, что путешествовать на Марс можно только раз в два года, когда планеты выстраиваются в ряд.
А в июле 2024 г. бизнесмен опроверг наличие планов по строительству города на Марсе. Он заявил, что никому в компании SpaceX не поручали работать над городом на Марсе. По его мнению, сначала нужно сосредоточиться на том, чтобы добраться туда. 11 июля газета The New York Times написала, что Маск поручил сотрудникам SpaceX детально изучить дизайн и детали марсианского города. Издание ссылалось на слова пяти человек, знакомых с ситуацией, и соответствующие документы.