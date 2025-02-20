Маск призвал готовиться к полету на Марс и отказу от МКС

Маск – основатель частной космической компании SpaceX. Он несколько раз публично заявлял о необходимости запуска полетов на Марс, а в перспективе – и колонизировать планету. В сентябре 2024 г. он сообщил, что его компания планирует запустить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship в ближайшие два года. Маск уточнил, что в случае провала миссии пилотируемые полеты будут отложены еще на два года. Бизнесмен сообщил, что путешествовать на Марс можно только раз в два года, когда планеты выстраиваются в ряд.