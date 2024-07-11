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Илон Маск опроверг наличие планов по строительству города на Марсе

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск опроверг планы по колонизации Марса. Об этом он сообщил в соцсети X.

Маск утверждает, что никому в компании SpaceX не поручали работать над городом на Марсе. По его мнению, сначала нужно сосредоточиться на том, чтобы добраться туда.

11 июля газета The New York Times написала, что Маск поручил сотрудникам SpaceX детально изучить дизайн и детали марсианского города. Издание ссылалось на слова пяти человек, знакомых с ситуацией, и соответствующие документы. Газета утверждала, что одна команда разрабатывает чертежи небольших купольных жилых комплексов, включая материалы, которые можно было бы использовать для их строительства. Другая работает над скафандрами для выживания во враждебной среде Марса, в то время как команда врачей исследует, могут ли земляне иметь там детей. Генетический материал для будущей колонии якобы был готов предоставить сам Маск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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